Toyota met APM naar Olympische Spelen 2020

Nee, Toyota gaat geen heftige races rijden met de APM. Het enigszins aaibaar ogende karretje, dat voluit Accessible People Mover heet, wordt volgend jaar tijdens de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokio ingezet om atleten en medewerkers van het sportevenement van A naar B te brengen. Ook is een deel van de bezoekers van de Spelen van harte welkom in de karretjes, denk aan zwangere vrouwen, mensen met een beperking en gezinnen met kleine kinderen. Toyota gaat in totaal 200 van deze APM's produceren en inzetten tijdens de Spelen.

De APM's komen er in twee vormen. De basisversie is bestemd voor het vervoer van mensen en heeft drie zitrijen, waarvan de voorste is bestemd voor de bestuurder. In totaal kunnen er vijf passagiers mee. De middelste zitrij is weg te klappen om plaats te maken voor bijvoorbeeld een rolstoel. Dan is er de 'Relief' versie, een variant die ruimte heeft voor een stretcher en dus ingezet kan worden in noodsituaties.

De elektrische APM meet 3,9 meter in de lengte, is 1,6 meter breed en zo'n 2 meter hoog. Z'n topsnelheid ligt op 19 km/h en de APM moet 100 kilometer kunnen rijden op een acculading, al vermeldt Toyota niet hoe groot het accupakket precies is.