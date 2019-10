Toyota: ‘Level 5-autonomie nog ver weg’

Toyota heeft tijdens de Tokio Motor Show allerlei autonome mobiliteitsoplossingen laten zien en wil een deel daarvan ook daadwerkelijk inzetten tijdens de Olympische Spelen van 2020. Het is één van de vele zaken die wijzen op een aanstaande doorbraak van autonome voertuigen, maar zo ver is het nog lang niet.

Althans, dat is wat Toyota volgens het Australische NewCastle Herald voorziet. Ontwikkelingsbaas James Kuffner zou hebben gezegd dat volledig autonome auto’s nog jaren op zich laten wachten. Wel voorziet hij een nabije toekomst voor minder zelfstandige, maar nog altijd grotendeels autonome auto’s van lagere niveau’s.

Als restricties worden toegelaten, kan er ineens wel veel volgens Kuffner. ‘Geografische afbakening, licht verkeer, lage snelheden en mooi weer’ worden genoemd als factoren die autonome auto’s ook nu al bruikbaar kunnen maken, zoals Toyota ook al bewijst met z’n autonome ‘Olympische bus’.

Kuffner, die eerder bij Google werkzaam was, onderstreept dat er een enorm verschil is tussen een prototype en een verkoopklaar product. “Het is niet zo moeilijk om een demonstratiemodel te maken, maar dat is dan nog lang niet af”, stelt hij. Voordat zo’n zelfrijdende auto daadwerkelijk kan worden verkocht, moeten consument én fabrikant er immers honderd procent vertrouwen in hebben. Daarvoor moeten behalve technische hobbels ook nog verschillende ethische kwesties worden weggewerkt. “In plaats van daar eindeloos over te praten, is ons doel om een systeem te ontwikkelen dat op basis van de beschikbare informatie in staat is om te allen tijde de beste keuze te maken. Dat is immers wat een mens ook zou doen”, stelt Kuffner.

De ontboezeming van Toyota’s Research-CEO volgt na een soortgelijk bericht over EV’s. Kia en Hyundai zijn daarmee bovengemiddeld ver, maar geloven desondanks niet dat de auto-industrie op korte termijn volledig vertrouwt op elektrische aandrijflijnen.