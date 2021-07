‘Toyota Land Cruiser-kopers krijgen verkoopverbod’

Dat is althans wat het Japanse Creative311 stelt en door onder meer Carscoops boven tafel is gehaald. Nu is ons Japans niet meer wat het geweest is, maar duidelijk is dat Land Cruiser-kopers moeten beloven dat ze hun gloednieuwe terreinbeul de komende tijd niet zullen doorverkopen en vooral niet zullen exporteren. Een concrete termijn wordt niet genoemd, maar Carscoops fluistert dat het om een periode van twaalf maanden zou gaan.

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor de stap. Om te beginnen is de Land Cruiser internationaal erg in trek. Het type, niet te verwarren met de ‘kleine’ Land Cruiser Prado die in Nederland als Land Cruiser wordt verkocht, wordt wereldwijd gezien als een ultieme alleskunner die bovendien onverwoestbaar is. Toyota houdt dat succes ongetwijfeld graag in eigen handen en een tijdelijk doorverkoopverbod kan voorkomen dat nieuwe of nagenoeg nieuwe exemplaren voor teveel geld worden aangeboden. Ook voorkomt het exportverbod dat de auto al verschijnt in landen die Toyota nog niet voor ogen had voor dit model, of op een later moment zelf wil bedienen.

Daarnaast kan het zo zijn dat Toyota bang is dat de auto in de verkeerde handen valt. Toyota zit nogal in z’n maag met de populariteit van z’n producten onder terroristen, want dat doet het imago geen goed. Er is zelfs een complete oorlog naar Toyota’s vernoemd, omdat met name de pick-ups van het merk er zoveel in werden gebruikt. Lieden die graag tot de tanden bewapend door de woestijn racen zijn ongetwijfeld gecharmeerd van de nieuwste Land Cruiser, al is het wel opmerkelijk dat zo’n verkoopverbod dan niet voor een model als de Hi-Lux geldt.

In de twee weken na z’n onthulling zijn er in Japan al 22.000 pre-orders geplaatst, meldt Creative311. Toyota zou extra letten op mensen die er meer dan één bestellen, omdat die uiteraard meer kans maken om in één van bovenstaande categorieën te vallen.