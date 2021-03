Toyota komt met X-Prologue Concept

Toyota geeft een teaserafbeelding vrij van een splinternieuw studiemodel: de X Prologue. Het merk houdt de lippen verder nog stijf op elkaar en dat betekent dat het speculeren kan beginnen. Toch denkt AutoWeek al een aardige indicatie te hebben van waar de X Prologue voor dient. Wij verwachten dat de X Prologue een voorbode is van de volledig nieuwe Aygo. We leggen je uit waarom.

We beginnen met het design, want daar valt zelfs op basis van deze enkele afbeelding al genoeg over te zeggen. De X Prologue krijgt namelijk een bijzonder uitgesproken snuit. We zien opvallend vormgegeven C-vormige koplampen die volledig in elkaar overlopen. Centraal op de neus zit het Toyota-beeldmerk, maar er is iets opvallends mee aan de hand. Toyota geeft al zijn hybride modellen namelijk een gedeeltelijk in het blauw uitgevoerd beeldmerk. Het Toyota-logo op de snuit van de X Prologue moet het zonder blauwe afwerking doen. Dat wijst er mogelijk op dat de X Prologue géén hybride aandrijflijn heeft. Welke reeds aangekondigde nieuwe Toyota krijgt naar verwachting ook geen hybride aandrijflijnen? Inderdaad, de opvolger van de Aygo.

Maar er zijn meer aanwijzingen. Toyota noemt z'n nieuwe concept-car 'X Prologue' en hoewel een 'X' meestal verwijst naar 'cross' en je dus zou kunnen denken dat het hier om een cross-over gaat, lijkt de 'X' in dit geval een verwijzing naar de Aygo. Niet alleen kent de actuele Aygo diverse uitvoeringen met een 'X' in de naam, denk aan de X-Joy, X-JLB en X-clusiv, ook heeft de actuele Aygo een typisch 'X-smoeltje' dat bij de in 2018 op het model doorgevoerde facelift nog eens werd benadrukt. Daarnaast is het specifiek Toyota Europa dat de teaserplaat van de X Prologue de wereld in stuurt. Dat wijst er mogelijk op dat de X Prologue specifiek door de Europese afdeling van Toyota voor de Europese markt is bedacht. Laat nou net de Aygo een auto zijn die buiten de Europese grenzen niet wordt verkocht.

Waterdicht is onze theorie nog niet, maar we als we alle aanwijzingen bij elkaar optellen, lijkt alles op z'n plaats te vallen. De nieuwe X Prologue Concept wordt op 17 maart gepresenteerd.

Aygo-opvolger

Toyota bevestigde begin maart dat de Aygo een opvolger krijgt. In tegenstelling tot het huidige model wordt die geheel zelfstandig en dus niet samen met Stellantis, voorheen Groupe PSA, ontwikkeld. Geen Citroën C1- en Peugeot 108-broertjes en zusjes dus voor de Aygo-opvolger. Hoewel nog niet vaststaat dat de Aygo-opvolger weer Aygo gaat heten, weten we wél dat de auto op een ingekorte versie van het GA-B-platform komt te staan. Die basis wordt momenteel toegepast onder de Yaris en krijgt ook onder de later dit jaar op de markt te brengen Yaris Cross een plek. Een B-segmentbasis dus voor de nieuwe Aygo, iets dat volgens Toyota mogelijk is door de schaalvoordelen die ontstaan door het platform voor drie modellen te gebruiken. We verwachten dat de opvolger van de Aygo géén elektrische aandrijflijn krijgt en dat ook een hybridesysteem achterwege blijft.