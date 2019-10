Toyota GranAce is Japanse Granvia

In plaats van Granvia heet de luxueuze groepsvervoerder in zijn thuisland GranAce. Voor de rest lijken de auto’s identiek, al krijgen we nu wel fraaiere beelden van het interieur te zien. Dat is fijn, want met de stoelopstelling is iets bijzonders aan de hand. Naast de niet ongebruikelijke 2-2-2-opstelling is de GranAce er namelijk ook als achtzitter, waarbij opnieuw met rijen van twee wordt gewerkt. Bij deze variant zijn de stoelen derhalve over liefst vier rijen (!) verdeeld.

In Europa rekent Toyota voor zijn besteller op de input van PSA, dat met de Peugeot Boxer en Citroën Jumpy de basis voor de ProAce aanleverde. In Azië hebben de Japanners wel een eigen product, de HiAce. Die was ooit ook bij ons leverbaar en is in veel landen niet meer weg te denken als praktisch werkpaard voor goederen- en personenvervoer. De huidige, zesde generatie van het model werd in februari onthuld.