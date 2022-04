Toyota GR Supra nu ook met handbak

De Toyota GR Supra biedt op motorenvlak twee keuzes. Er is een 258 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder en een 340 pk krachtige 3.0, een smeuiige zes-in-lijn. In alle gevallen waren die machines gekoppeld aan een achttraps automaat. Toyota windt er geen doekjes om en zegt dat het geregeld de vraag werd gesteld of de GR Supra ook met een handgeschakelde versnellingsbak beschikbaar zou komen. Die vraag kan het merk nu volmondig met 'ja' beantwoorden.

Met de beschikbaarheid van de handgeschakelde zesbak is iets opvallends aan de hand. Alleen de 3.0 zes-in-lijn valt met de handbak te combineren, de 2.0 moet het dus altijd met automaat doen. Het technische broertje van de GR Supra, de BMW Z4, is in Nederland niet maar in andere markten ook met een handbak te krijgen. BMW stelt die handgeschakelde zesbak echter alleen beschikbaar voor de Z4 met viercilinder. De in middentunnel normaliter onder de automaatpook gehuisveste knoppen om onder meer het start-/stopsysteem in en uit te schakelen verhuist in de GR Supra met handbak een stapje opzij en zit links van de pook.

Ook is er nieuws voor alle versies van de GR Supra. Zo heeft Toyota de ophanging fijngeslepen en is ook de stuurbekrachtiging onder de loep genomen. Toyota zegt verder de remmerij van de Supra te hebben herzien. Van de nieuwe versie met handbak is de tractiecontrole uiteraard afgestemd om goed samen te kunnen werken met de nieuwe transmissie. De Toyota GR Supra krijgt een nieuwe Hairpin+ -stand waarin de coupé meer verschil in wielslip tussen de wielen toelaat en ook de Track-modus is herzien.

Toyota introduceert direct in de Verenigde Staten een nieuwe Lightweight-uitvoering. De GR Supra Lightweight is een handgeschakelde versie die in totaal 38,8 kilo lichter is dan de conventionele versie met automaat. De Lightweight staat op speciaal 19-inch lichtmetaal dat een gewichtsreductie van 21,8 kilo oplevert. Verder wordt er nog eens 16,5 kilo geschrapt door zaken als het audiosysteem, elektrische stoelverstelling en lederen bekleding uit de auto te trekken. Toyota stelt verder nieuwe lak- en interieurkleuren voor de GR Supra beschikbaar.

Goed nieuws: de GR Supra met handbak komt ook naar Nederland en wel in de tweede helft van dit jaar. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.