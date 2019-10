Toyota GR Supra GT4 te koop vanaf maart

Mocht je staan te springen om een niet-straatlegale Supra op je autotrailer te parkeren, dan heeft Toyota goed nieuws. Het merk begint met de leveringen van de GT4-versie namelijk in Europa. Klanten in dit werelddeel kunnen de raceauto namelijk kopen vanaf maart. In Noord-Amerika en Azië beginnen de verkopen in respectievelijk augustus en oktober. De ‘geplande prijs’ is omgerekend € 175.000, zo meldt Toyota. Let wel: bij deze prijs zijn nog geen belastingen en bijkomende kosten opgeteld.

De Supra GT4 krijgt een splitter en achterspoiler aangemeten, die beide gemaakt zijn van een composietmateriaal van natuurlijke vezels. Daarnaast zijn de zijruiten van plexiglas en vind je onder de GT4 andere wielen, banden en remmen. Ook staat de auto lager op zijn wielen, wat te danken is aan andere dempers van het merk KW. De verdere lay-out van de ophanging is hetzelfde als die van de straatauto, dus met McPherson-veerpoten vóór en een multilink-ophanging achter.

De zescilinder lijnmotor afkomstig van BMW levert in de Supra GT4 liefst 430 pk. De straatversie kent vermogen van 340 pk. De motor levert zijn vermogen af aan de achterwielen via een automaat met zeven verzetten. Ook hier verschilt de GT4, daar de ‘normale’ Supra een 8-traps bak van ZF gebruikt. Ondanks dat de raceauto is uitgerust met een rolkooi, weegt ‘ie slechts 1350 kg. Vrijwel al het comfort en de luxe-opties zijn dan ook verwijderd. Daarnaast moeten een ander dashboard, stuur, stoelen en gordels zorgen voor optimale circuitgeschiktheid.

Toyota GR brengt de Supra GT4 op de markt voor klanten die wereldwijd willen deelnemen aan GT4-kampioenschappen. De auto voldoet dan ook aan de reglementen van de FIA. Om er in Europa een te kopen, dien je contact op te nemen met Toyota Motorsport GmbH.