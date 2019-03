Toyota GR Supra GT4 Concept breekt los

Toyota heeft zich vastgebeten in het sportieve deel van zijn roots, iets dat ruim twee jaar geleden al tot uiting kwam in de Yaris GRMN en dat helemaal werd bevestigd met de nieuwe Supra (A90). Die Supra moet ook op de circuits bewijzen waar Toyota en zijn Gazoo Racing-afdeling voor staan. Met deze GR Supra GT4 Concept geeft Toyota alvast een realistische glimp van wat binnenkort in theorie in de GT4-klasse over de circuits zou kunnen jagen.

GT4 is een officiële FIA-raceklasse waarin zowel professionele raceteams als privéteams het tegen elkaar opnemen. Deze GR Supra GT4 Concept, ontwikkeld door het al genoemde Toyota Gazoo Racing dat momenteel al hoge ogen gooit in de rallywereld, is met zijn lengte van 4,46 meter grofweg 8 centimeter langer dan de versie die later dit jaar bij de Toyota-dealers staat. Naast langer is de racepreview ook nog eens pak 'm beet 4 centimeter lager dan de 'reguliere' GR Supra. De GR Supra GT4 Concept heeft uiteraard heftig spoilerwerk dat de auto niet alleen een heftig voorkomen, maar ook verbeterde aerodynamice geeft ten opzichte van de standaardversies. Het studiemodel heeft een forse voorspoiler, een lel van een achtervleugel en speciaal lichtmetaal van OZ Racing. De aerodynamische extraatjes zijn overigens niet uit koolstofvezel, maar uit als vlasvezel vervaardigd.

Toyota Gazoo Racing zet de race-Supra op een set raceveren en heeft onder meer de schokdempers en stabilisatorstangen vervangen door straffere exemplaren. Ook de remmerij is aangepast, Toyota GR geeft de potentiële rondesloper krachtigere hardware van Brembo. De 3,0-liter grote zes-in-lijn van de GR Supra blijft behouden, al is het motormanagementsysteem wél aangepast. In het interieur vinden we niet alleen een 'rolkooi', maar ook kuipstoeltjes van FIA en verplichte zaken als een brandblusser. De brandstoftank is aangepast en heeft een snel-vulsysteem om de tijd die in de pitstraat wordt doorgebracht tot een minimum te beperken. Directe productieplannen zijn er vooralsnog niet, maar Toyota Gazoo Racing meldt wel dat er eventueel wordt doorgepakt als blijkt dat er genoeg interesse in het model wordt getoond. De GR Supra GT4 Concept beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Genève.