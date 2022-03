Toyota GR Corolla wordt deze week onthuld

Toyota liet in november vorig jaar voor het eerst subtiel doorschemeren dat het werkt aan een sportieve topversie van de Corolla. Niet lang daarna kwam nog een reeks stevige knipogen en daarmee zo goed als de bevestiging. Nu deelt Toyota opnieuw een teaser van de nieuwe door Gazoo Racing aangepakte auto. Daarop zien we onder meer een dorpel, waarop GR-Four te lezen is.

Toyota geeft aan dat komende donderdagmiddag het doek eraf gaat. We hoeven dus niet lang meer te wachten op de sportiefste Corolla. Het enige technische aspect dat nu vaststaat, is dat het een vierwielaangedreven Corolla wordt. Daar wijst 'GR-Four' immers op. Een eerdere hint lijkt echter ook al te verklappen dat in de neus van de GR Corolla dezelfde motor ligt als we kennen van de GR Yaris. Dan hebben we het over de 261 pk sterke 1.6 driecilinder met turbo.

Het is nog wel even afwachten of dat blok net zo sterk wordt in de GR Corolla. Met dat vermogen zou-ie in ieder geval wel keurig tussen de Volkswagen Golf GTI (245 pk) en de Ford Focus ST (280 pk) passen. Bovendien is het dan een lekker eigenwijs ding met z'n vierwielaandrijving, aangezien de Golf en Focus het met voorwielaandrijving moeten doen. Wie nu nog durft te beweren dat Toyota geen spannende auto's maakt... Nu alleen nog even afwachten of we de Toyota GR Corolla ook in Nederland mogen verwelkomen. De onthulling is namelijk een Amerikaans feestje.