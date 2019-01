Toyota en Lexus met autonome LS naar Las Vegas

De LS draagt officieel de naam P4, een naam die aangeeft dat de toplimousine over de vierde generatie van het uitgebreide sensorenpakket beschikt waarmee Lexus en Toyota verder gaan met het testen van die autonome technieken. De LS 'P4' wordt straks gebruikt voor het testen van twee autonome systemen: Guardian en Chauffeur.

Guardian is de naam die Toyota en Lexus hebben geplakt op de techniek die de bestuurder niet vervangt, maar juist moet helpen bij het rijden, al treden de fabrikanten er niet verder over in detail. Chauffeur is, de naam geeft het al aan, een systeem dat gebruikt wordt om de taken van de bestuurder daadwerkelijk te vervangen. Volgens zijn scheppers maakt de nieuwe generatie LS directer en vloeiender verlopende ingrepen van de autonome systemen mogelijk. Het nieuwe testplatform beschikt net als het P3-platform over een Lidar-systeem met acht scanners. Wel nieuw zijn de twee camera's aan de zijkant van de auto die gebruikt worden om de omgeving van de auto nauwkeuriger in de gaten te houden. Eveneens nieuw zijn de de twee nieuwe sensoren die aan de voor- en achterkant zijn geplaatst. De rekenkracht van de hardware is verbeterd en het complete systeem is nu aangesloten op de accu's die worden gebruikt voor het hybridesysteem van de LS.

Tijdens de Consumer Electronics Show geven Toyota en Lexus meer informatie vrij over het Guardian-systeem. Komende lente worden de eerste testauto's gebouwd.