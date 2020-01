Toyota Corolla is wereldwijd de best verkochte personenauto

Marktonderzoekbureau Focus2Move laat met de Global Auto Database weten welke auto’s wereldwijd het meest gekocht zijn in 2019. Bij Toyota hangt de vlag uit, want het merk valt flink in de prijzen.

Net als vorig jaar is de Corolla wereldwijd het populairste model. In 2019 kochten in totaal 1.236.380 wereldburgers een hagelnieuwe Corolla. Nu moet er gezegd worden: dit gaat om de modelnaam Corolla, want Toyota heeft in veel werelddelen zijn eigen variant van de hatchback rondrijden maar dan onder dezelfde naam. De rest van de top-4 blijft ook ongewijzigd ten opzichte van 2018, want de Ford F-Series, Toyota RAV4 en Honda Civic bekleden precies dezelfde plek op de verkooptroon. Van de F-Series verkocht Ford 1.070.234 exemplaren. De generatiewissel heeft de RAV4 klaarblijkelijk goed gedaan, want Toyota’s wereldwijde verkoop steeg met 11,7 procent!

Stond de Tiguan vorig jaar nog op de vijfde plek, nu staat Volkswagens compacte SUV op de zesde plek. Zijn voorgaande plaats moet de Tiguan afstaan aan de Honda CR-V (818.981 auto’s). De Volkswagen Golf heeft veel van zijn populariteit moeten inleveren, want de auto zakt in de top-10 van de zesde naar de negende plaats. De grote boosdoener is de verkoopdaling van bijna 13,0 procent. De Dodge RAM pick-up wint juist aan populariteit, want de auto belandde eerder nog buiten de top-10, nu staat de gigant op de zevende plaats.

Opvallend genoeg belandt er geen enkele Tesla in de top-50, terwijl auto’s als de Volkswagen Polo (plaats 11), Mazda CX-5 (22e plek) en Renault Clio (plek 43) er wel instaan.