Toyota Aqua: hybride Prius-broer vernieuwd

Toyota breidde de Prius-familie in thuisland Japan in 2011 uit met de Aqua, een compacte hatchback met hybridetechniek van de toen actuele Prius. De Aqua ging in de Verenigde Staten overigens als Prius C door het leven, al werd het model er drie jaar geleden al van de markt gehaald. In Japan was de Aqua tien jaar na z'n marktintroductie nog altijd te koop. Nu draagt de auto het stokje over aan een opvolger.

De volledig nieuwe Toyota Aqua houdt min of meer vast aan het concept van z'n voorganger en dat betekent dat ook de tweede generatie Aqua een relatief compacte hybride hatchback is. De auto deelt z'n GA-B-platform met auto's als de actuele Yaris en diens SUV-broer: de Yaris Cross. De wielbasis van de Aqua is met 2,6 meter echter 4 centimeter groter dan die van de Europese versies van die twee auto's. De nu 4,05 meter lange Aqua wordt straks weer alleen met een hybride aandrijflijn geleverd. Die aandrijflijn kennen we van de Yaris Hybrid. In de Aqua ligt dezelfde 91 pk sterke 1.5 driecilinder benzinemotor die samenwerkt met een 80 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt net als in de Yaris Hybrid 116 pk. Dankzij een nieuwe nikkel-waterstofbatterij, een krachtigere versie van het exemplaar in de vorige Aqua, ligt het gemiddeld verbruik volgens Toyota op 2,8 l/100 km.

Natuurlijk pompt Toyota de Aqua vol met uitgebreide passieve en actieve veiligheidssystemen die het merk onder het kopje Toyota Safety Sense voert. Zo heeft de Aqua niet alleen adaptieve cruise control, maar ook Lane Tracing Assist, een noodremsysteem en uitgebreide parkeerhulpsystemen. Toyota rust de Aqua onder meer uit met een laadpunt om zaken als laptops mee op te laden. Opvallend in het interieur is ook het hoog ogende dashboard en het - net als in de Prius - in het dashboard geplaatste pookje om de CVT mee aan te sturen.

In Europa kennen we de Aqua zoals gezegd niet, maar toch zijn er sinds 2011 wereldwijd maar liefst 1,87 miljoen exemplaren van verkocht. Ook deze nieuwe Aqua komt niet naar ons deel van de wereld. De vanafprijs van de Toyota Aqua bedraagt in Japan omgerekend zo'n €15.300. Naast voorwielaangedreven versies komen er ook smaken met E-Four-vierwielaandrijving.