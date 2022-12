Tot en met 2025 Formule 1-races in Zandvoort

Het is officieel: ook in 2024 en 2025 kun je Max Verstappen en de rest van de Formule 1-coureurs op Zandvoort in actie zien. De organisatie van de Dutch Grand Prix en Formule One Management zijn het eens geworden over het verlengen van het contract dat Formule 1-races op het officieel CM.com Circuit Zandvoort geheten circuit.

In 2021 keerde de Grand Prix van Nederland voor het eerst in jaren terug op de racekalender. Ook dit jaar vond in Zandvoort een Formule 1-race plaats, die Max Verstappen wederom als winnaar afsloot. Dat er in 2023 wederom een race in Zandvoort zou gaan plaatsvinden, stond al vast. Die staat voor 27 augustus op de agenda en is al compleet uitverkocht. Dat er na 2023 in Zandvoort geracet zou worden, was nog niet in beton gegoten. Tot nu.

Volgens de organisatie van de Dutch Grand Prix zorgden stijgende kosten samen met concurrentie van andere landen en grote steden nog voor enige onzekerheid, maar de steun van het bedrijfsleven en de grote vraag vanuit de Formule 1-fans naar meer Zandvoort-races zouden de doorslag hebben gegeven. Heb je geen kaartjes voor de F1-race in Zandvoort van volgend jaar kunnen bemachtigen, dan heb je in 2024 en 2025 nog kans om je Formule 1-helden op Nederlandse bodem in actie te zien.

Bahrein is zondag 5 maart gastheer van de eerste Formule-1 race van het nieuwe seizoen. Met Max Verstappen (Red Bull) en Nyck de Vries (AlphaTauri) staan er twee Nederlanders aan de start.