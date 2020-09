Topversies Porsche 718 nu ook met automaat

Wie in de markt is voor een Porsche 718 Cayman of Boxster, kan er maar beter even goed voor gaan zitten. In de configurator van de twee modellen staan namelijk tal van versies. Bovenaan de voedselketen van de 718's zwaaien de 420 pk krachtige Cayman GT4 en de Boxster Spyder de scepter, versies die kort geleden gezelschap kregen van 400 pk sterke GTS 4.0-versies van het tweetal. In al deze meest gespierde smaken van de 718's ligt een 4.0-liter zescilinder boxermotor, een machine die zijn krachten tot op heden altijd via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen stuurt. In de Verenigde Staten zijn de GTS 4.0's, GT4 en Spyder al even optioneel met een PDK-automaat te krijgen. Vanaf nu zijn ze ook in Nederland met die transmissie leverbaar.

De PDK-transmissie is een automaat met dubbele koppeling die de 420 pk krachtige 718 Spyder en 718 Cayman GT4 in slechts 3,9 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpen. Daarmee legt het tweetal dat sprintje een halve seconde sneller af dan de reeds bekende versie met een handbak. Niet alleen knallen ze sneller naar de 100 km/h, ook doordenderen naar 200 km/h gaat een stuk rapper. In 13,4 seconden staat de 200 km/h op de teller, een tijdswinst van 0,4 seconden. Ook de 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 zijn met PDK ongeveer een halve seconde sneller dan de versies met handbak. In 4 tellen is de 100 km/h bereikt. De 200 km/h wordt na 13,7 seconden aangetikt.

De rijmodi van de 718's zijn aan de PDK-automaat aangepast en bestaan onder meer uit de standen Normaal, Sport, Sport Plus en Individueel. In Sport Plus is ook de Launch Control-functie ondergebracht. Ook is het op de achteras geplaatstesperdifferentieel, beschikbaar op de 718 Spyder en 718 Cayman GT4, aangepast. Het heeft voortaan vergrendelingswaarden van respectievelijk 30 en 37 procent. De handgeschakelde versies komen tot 30 en 37 procent.

Prijzen

Porsche Nederland vraagt €121.700 voor de 718 Cayman GTS 4.0. Voor de open 718 Boxster GTS 4.0 rekent Porsche een vanafprijs van €123.700. De 718 Spyder moet €138.100 opbrengen terwijl de prijs van de 718 Cayman GT4 €141.000 bedraagt.

Modeljaarupdate

Porsche voert overigens direct een modeljaarupdate door op de complete 718-familie. Die heeft vooral betrekking op de uitrusting van de 718's. Alcantara-bekleding wordt vervangen door Race Rex-stoffen, materiaal dat gebaseerd is op de bekleding van racestoelen. Daarnaast zijn de 718 Cayman GT4 en 718 Spyder voortaal in de kleur Pythongroen te krijgen. De 718 Spyder is voortaan beschikbaar met nieuw 20-inch lichtmetaal dat met dezelfde Aurum gedoopte lak is afgewerkt als de exemplaren onder de GT4-modellen.