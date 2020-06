Porsche 718 GTS 4.0 én GT4- en Spyder-varianten ook met automaat

Porsche voert in de Verenigde Staten een modeljaarupdate door op de 718 Boxster en Cayman. Dat heeft op detailniveau gevolgen voor de standaard uitrusting, maar interessanter is het gegeven dat de heftige GTS 4.0-smaken samen met de 718 GT4 en Spyder er ook beschikbaar komen met een automaat!

Medio vorig jaar lanceerde Porsche in één klap de absolute topversies van zowel de 718 Cayman als van de 718 Boxster, versies die bekende toevoegingen GT4 (Cayman) en Spyder (Boxster) achter hun modelnaam kregen. De 420 pk en 420 Nm sterke 4,0-liter grote zescilinder boxermotor laat zich in Nederland altijd via een handgeschakelde zesbak beroeren. Diezelfde 4.0 werd begin dit jaar in 400 pk sterke vorm in de nieuwe GTS 4.0-smaken van de 718 Boxster en 718 Cayman gehangen en ook hierin moet dat vermogen eerst via een handgeschakelde zesbak alvorens het de wielen bereikt. In de Verenigde Staten zijn de GTS 4.0- en de GT4/Spyder-smaken voortaan optioneel ook te krijgen in combinatie met een PDK-automaat met dubbele koppeling en zeven versnellingen.

Volgens Porsche sprinten de sportieve tweetallen met de PDK-automaat sneller naar een snelheid van 100 km/h dan mogelijk is met de handgeschakelde zesbakken. Vooralsnog zijn de hierboven omschreven versies van de 718 Boxster in Cayman in Europa niet met de PDK-automaat te krijgen. Maar dat gaat veranderen. Porsche Nederland zegt tegen AutoWeek dat de versies met automaat naar verwachting in september naar Europa en dus Nederland komen.