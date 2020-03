Top 10: van 0 naar 100 in minder dan 5 seconden voor zo min mogelijk geld

Nog niet zo heel lang geleden was een 0-100-tijd van minder dan 5 seconden het territorium van supercars, maar tegenwoordig is het heel wat alledaagser. Wat de voordeligste manieren zijn om met een dusdanig snelle auto thuis te komen, vertellen we je vandaag.

Alledaagser? Zeg dat wel! Twee van de drie beschikbare uitvoeringen van de auto die zich in 2019 de populairste van Nederland mocht noemen, kunnen in minder dan 5 seconden van 0 naar 100. De voordeligste van die twee heet Long Range AWD en kost net iets minder dan 60 mille. Dat dat een goeie deal is hoeven we afgaande op de verkoopcijfers niemand meer uit te leggen, maar met een zevende plaats blijkt de Tesla zeker niet de voordeligste keuze voor wie acceleratietijden bovenaan het prioriteitenlijstje heeft staan.

Eén blik op onderstaande lijst is genoeg om te beseffen dat Volvo heer en meester is op dit gebied. Dat danken de Zweden natuurlijk aan hun vernuftige plug-inhybride aandrijflijn. De voordeligste Volvo met de 390 pk sterke T8-aandrijflijn is de V60 in Business Pro-trim. De S60 Recharge, zoals de plug-ins tegenwoordig heten, is er minimaal als Inscription en kent daardoor een nipt hogere instapprijs dan z’n stationwagen-broertje. Wel is de sedan nog sneller, want hier staat het driecijferige getal al in 4,6 in plaats van 4,9 seconden op de klok. Ook de nog krachtige Polestar Engineered-versie van de S60 schopt het tot de lijst. De 405 pk sterke variant snoept nog eens 0,2 seconden van de 0-100-tijd van z’n broertje af en kost net geen 65 mille.

In de vorm van de XC40 Recharge heeft Volvo inmiddels ook een echte EV in het aanbod. Ook die auto schopt het tot de lijst. Dan is er ook nog zustermerk Polestar, dat met de 2 een directe concurrent voor de Tesla Model 3 in huis heeft. Met een 0-100-tijd van 4,7 tellen is de auto weliswaar nipt minder snel dan de Model 3 in Dual Motor-trim, maar dankzij z’n lagere prijskaartje eindigt de Zweedse Chinees toch hoger op de lijst.

Wie z’n stoplichtsprintjes liever aan een benzinemotor toevertrouwt, moet zich richten op de auto’s op de plekken 3, 4, 8 en 10. BMW verzorgt met de 306 pk sterke 35i-versies van de 1-serie en 2-serie Gran Coupé de onderste helft van de lijst, maar broertje Mini heeft met de gelijk gemotoriseerde Clubman Cooper S JCW toch echt een beter aanbieding in huis. De zesdeurs stationwagen moet op benzinegebied alleen de Volkswagen T-Roc R voor zich dulden. De 300 pk sterke, enigszins opmerkelijke ‘hot-SUV’ kanlt in 4,8 tellen van 0 naar 100 en kost zonder opties ‘slechts’€56.995.