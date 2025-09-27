TomTom komt met een innovatief apparaatje dat automobilisten automatisch waarschuwt voor files en snelheidscontroles. De automobilist hoeft daarvoor niet eerst een navigatiebestemming in te voeren. Het is actief zodra de auto gaat rijden en kost €80.

Veel automobilisten gaan met hun auto op weg zonder navigatie, zegt directeur Pim Spaanderman van TomTom. "Bijvoorbeeld omdat ze de route al kennen. Denk aan mensen die met de auto even boodschappen gaan doen in de buurt, naar hun sportclub rijden of op familiebezoek gaan. Omdat zij tijdens de rit geen navigatie gebruiken, missen ze vaak waarschuwingen voor files, snelheidscontroles of een auto met pech die de weg blokkeert.’’

De verkeersveiligheid is met het nieuwe product van TomTom gediend, meent Spaanderman. "Krijg je een filemelding dan weet je: nu moet ik even rustig aan doen. Nu moet ik niet te hard gaan rijden, want ze staan even verderop stil. Dan kan je alvast gaan afremmen en rustiger gaan rijden, zodat je niet met volle snelheid de opstopping nadert.’’

De zogenaamde Road Alert Assistant, die simpelweg de naam Tom heeft gekregen, hoeft nooit te worden in- of uitgeschakeld. De automobilist heeft er dus geen omkijken naar. Hij wordt actief zodra je smartphone doorheeft dat de auto gaat rijden. Die combinatie is dan ook vereist: het systeem werkt alleen als je ook de gratis navigatie-app van TomTom op je smartphone hebt geïnstalleerd. Maar die app hoef je bij vertrek niet te activeren, voor Tom doet hij automatisch en sluimerend zijn werk. De koppeling verloopt via bluetooth en je hoeft je telefoon dus niet per se tevoorschijn te halen: als hij maar ergens in de buurt is.

Tom waarschuwt met verschillende kleuren led-licht en verschillende geluiden voor een file, een wegblokkade of een snelheidscontrole. Voor die kleuren en geluiden is bewust gekozen: de bestuurder wordt er zo min mogelijk door afgeleid en hoeft dus niet naar een scherm te kijken. Wil je toch zien waar een file zich precies bevindt of hoe lang die is, dan moet je alsnog de bijbehorende app met kaart op je telefoon raadplegen. Eventueel kan je die app via Android Auto of Apple CarPlay ook op het centrale beeldscherm van je auto zichtbaar maken.

Je kunt het piepkleine apparaatje op je dashboard plaatsen of op elke andere willekeurige plek in de auto. Het heeft immers geen contact met gps-satellieten nodig: daar is de smartphone voor. Je plakt de basis van Tom vast met behulp van de bijgeleverde, zelfklevende tape. Vervolgens kun je het dankzij een magneetwerking op elk moment bevestigen of loskoppelen. Dat laatste is ook belangrijk om te voorkomen dat je Tom gestolen wordt. Er zit een batterij in die via usb eenvoudig in de auto kan worden opgeladen en dat is volgens TomTom hooguit één keer per maand nodig.

ANWB

Het apparaatje baseert de meldingen op basis van informatie van onder meer Rijkswaterstaat en de ANWB, maar ook van andere TomTom-gebruikers: dat zijn er wereldwijd inmiddels 600 miljoen in 84 landen. Met een knop op het apparaat kan de bestuurder ook zelf een file of snelheidscontrole melden aan TomTom. Dat is een van de voordelen die het bedrijf voor zichzelf ziet. Doordat meer mensen incidenten gaan melden, krijgt TomTom een betere, want rijker gevulde en super-actuele database. Nu al verzamelt TomTom dankzij z’n gebruikers dagelijks op zo’n 3,5 miljard kilometer aan autowegen allerlei nuttige data. De database krijgt om de halve minuut een update. Ook concurrenten als Google Maps, Waze en Flitsmeister maken dankbaar gebruik van hun eigen communities om hun database up-to-date te houden.

Na aanschaf van de Tom (80 euro) blijft het gebruik gratis. Ook de bijbehorende app kent geen abonnementsvormen. Hierin wordt de gebruiker dus niet lastiggevallen met advertenties. Tom is in Europa ontwikkeld en wordt geproduceerd in Slovenië. Volgens TomTom moet het nieuwe product het bedrijf opnieuw op de kaart zetten. TomTom maakte begin deze eeuw een stormachtige groei door nadat het in 2004 de wereld veroverde met een in een kastje ingebouwd navigatiesysteem. Daarvan zijn er in de loop der jaren maar liefst 100 miljoen verkocht. In de volksmond werd een navigatiesysteem al gauw ‘een tomtom’ genoemd.

Maar sinds autofabrikanten in de auto geïntegreerde systemen leveren en automobilisten tegenwoordig eenvoudig en gratis kunnen navigeren met hun smartphone, is TomTom de afgelopen jaren bij veel consumenten in de vergetelheid geraakt. Het nieuwe product Tom moet daar verandering in brengen. "Ik denk dat we hiermee ons merk bij het grote publiek weer op de kaart kunnen zetten’’, zegt directeur Pim Spaanderman.

De top

Spaanderman benadrukt dat TomTom wel degelijk nog tot de top van ‘s werelds grootste kaartenmakers en leveranciers van verkeersdata behoort. "Als je nu in Europa een nieuwe auto koopt, moet je heel erg hard je best doen om daar geen TomTom-technologie in aan te treffen." Het bedrijf kan zich qua kwaliteit en data meten met Google Maps, Here en Apple Maps. En hoewel TomTom nog altijd zo’n duizend navigatiekastjes per dag verkoopt, heeft het bedrijf de afgelopen jaren veel werk gemaakt van professionele toepassingen van digitale kaarten en alle data die daarmee samenhangt.

Zo werken alle chauffeurs van Uber op basis van software van TomTom. Door de taxiritten met behulp van TomTom-software efficiënt in te plannen, lukt het om zoveel mogelijk ritten uit te voeren.

Hetzelfde geldt voor grote wagenparken, zoals die van het Amerikaanse Pepsico (bekend van Lays Chips en Pepsi Cola). Transportbedrijven werken met de producten van TomTom om specifiek op hun werk afgestemde routes samen te stellen. Ook wordt daarmee voorkomen dat de chauffeur bijvoorbeeld een straat inrijdt die verboden is voor zijn type vrachtauto.

Daarnaast levert TomTom navigatie-software - inclusief kaarten - voor de in het dashboard ingebouwde systemen van meer dan vijftig automerken, waaronder Peugeot, Opel en Fiat: de merken van Stellantis. En als TomTom al geen kaarten aan autofabrikanten levert, dan is het wel verkeersinformatie. Mercedes-Benz verkondigde jaren geleden al dat TomTom simpelweg de betrouwbaarste, meest actuele verkeersinformatie levert.

"De afgelopen jaren is er heel veel gebeurd binnen TomTom, maar niet op het gebied van consumentenelektronica’’, geeft Pim Spaanderman toe. "Daarom zijn we zo blij met dit nieuwe product. Hiermee gaan we terug naar de basis van ons bedrijf: de automobilist helpen. Want uiteindelijk zit niemand te wachten op een snelheidsbekeuring of vertraging door files.’’