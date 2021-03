TomTom komt met nieuwe generatie navigatiesysteem

Het Nederlandse TomTom is nog altijd een belangrijke speler op het gebied van navigatiesystemen voor de automotive-sector. Bijvoorbeeld bij Peugeot, Opel, Renault, Fiat en Alfa Romeo kun je in het infotainmentsysteem geïntegreerde navigatiesoftware (in-dash navigation) van TomTom aantreffen. Daarvoor heeft TomTom nu een nieuwe generatie van zijn navigatie ontwikkeld die de snelheid, het gebruiksgemak en de mogelijkheden naar een hoger niveau moeten tillen.

De jongste navigatiesoftware is meer 'cloud-based', wat inhoudt dat het op het moment dat het online is zo efficiënt mogelijk gegevens van andere gebruikers benut om tot betrouwbare routeinformatie te komen en bijvoorbeeld snellere routes te berekenen. Als andere gebruikers ergens in de file staan, zal de navigatie voor jou een andere route opzoeken. Je hoeft niet per se altijd verbinding te houden met het internet, want ook is er gewoon weer de mogelijkheid om kaarten te downloaden en offline te navigeren. Uiteraard kun je als je wel een internetverbinding hebt actuele kaarten binnenhalen om de navigatie up-to-date te houden.

Meer nieuws is er wat betreft de visuele mogelijkheden met het nieuwe navigatiesysteem. Het ziet er helemaal fris uit en moet gemakkelijker te bedienen zijn. Ook kunnen de navigatiegegevens zoals routeaanwijzingen en verkeersinformatie naadloos weergegeven worden in bijvoorbeeld het digitale instrumentarium van de auto of op een head-up display. Uiteraard hangt dat er wel vanaf of de auto waar het systeem in geïntegreerd is dergelijke zaken ondersteunt, maar TomTom is er in ieder geval klaar voor. Ook kan het overweg met spraakassistenten Amazon Alexa, Cerence en Houndify. Vooral die eerste vindt je in steeds meer auto's.

Het systeem werkt ook nauwer samen met gegevens van de auto, zoals het rijbereik. Dat kan vooral bij elektrische auto's uitkomst bieden. Het navigatiesysteem waarschuwt je van tevoren als je bestemming verder weg ligt dan het verwachte rijbereik en suggereert dan enkele locaties waar je kunt bijladen of bijtanken. Daarbij krijg je ook direct informatie over de actuele laad- of brandstofprijzen om de keuze te vergemakkelijken. Maak je een keuze, dan neemt TomTom dat tankstation of laadpunt op als tussenstop in je route. TomTom hoopt uiteraard dat deze navigatiedienst behalve door haar huidige klanten in de automotive-sector nog aantrekkelijker wordt voor andere partijen. Kijk er niet gek van op als je het op den duur in meer auto's treft.