Toekomst Audi TT onzeker

Over enkele jaren is het wellicht over en uit voor de TT zoals we de coupé al zo'n twintig jaar kennen. Dat blijkt uit berichtgeving van het Engelse AutoCar dat gesproken heeft met Audi-CEO Bram Schot.

Audi-CEO Bram Schot werd door AutoCar naar de toekomst van de TT gevraagd, en dat leverde een interessante reactie op. Volgens Bram Schot "[...] is er een toekomst voor een icoon, maar ik weet niet of dat een TT is." Schot zou "[...] iets dat de TT kan vervangen" in het vat hebben zitten, maar dat hoeft volgens de topman "niet een directe opvolger" te zijn. Volgens Schot moet elektrificatie gefinancierd kunnen worden en kan Audi derhalve niet in elk land en in elk segment aanwezig zijn.

De huidige TT gaat ongetwijfeld nog even mee, medio vorig jaar werd de auto immers nog gemoderniseerd. Mercedes-Benz hangt zijn compacte sportieve model binnenkort aan de wilgen. Tijdens de Autosalon van Genève werd namelijk een Final Edition van de SLC-klasse gepresenteerd. BMW ziet nog wel heil in een kleine sportieveling, dat merk introduceerde onlangs een nieuwe generatie Z4. De eerste generatie Audi TT verscheen in 1998 op de markt. Generatie twee en drie hebben nooit de verkoopaantallen van de 'oer-TT' weten te evenaren.