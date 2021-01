Toch weer nieuwe plannen met Bristol

De afgelopen 15 jaar was er af en toe concreet nieuws te melden over Bristol, maar het ging toch voornamelijk over een nieuwe eigenaar, ambitieuze plannen en een daaropvolgend faillissement. Hoewel Bristol in de 20e eeuw een merk met redelijk wat aanzien was, wil het tegenwoordig maar niet meer van de grond komen. Het recentste faillissement stamt van nog geen jaar geleden. Nu is er volgens Autocar toch weer iemand opgestaan die iets met Bristol wil. Zijn naam is Jason Wharton, een vastgoedondernemer.

Wharton, die volgens het Britse medium een fervent Bristol-liefhebber is, wil op tal van manieren het merk nieuw leven inblazen. Zo is hij onder meer van plan het bedrijf klaar te stomen voor onderhoud en restauratie van bestaande Bristols. Dat wil hij doen in een nieuw te openen fabriek. Daarnaast is Wharton van plan om de 411 (uit eind jaren 60) en de Fighter (foto's) weer te gaan bouwen. In beide modellen moet de bekende 6.4 Hemi V8 van FCA komen te liggen. Houdt de ambitie daar op? Nee hoor, ook moet er een volledig nieuwe Bristol verschijnen. Die moet de naam Buccaneer dragen, die al jaren in het archief ligt.

Het klinkt allemaal leuk. Wharton zegt dat er werkelijk een schat aan informatie ligt in het bewaarde Bristol-archief en dat er 'voldoende vraag is' naar een voortzetting van het merk. Ook maakt hij zich naar eigen zeggen geen zorgen dat de verbrandingsmotor-ban per 2030 roet in het eten gooit. Tegen die tijd verwacht hij zijn handen te kunnen leggen op techniek die Bristol klaar maakt voor een (deels) elektrische toekomst. We gaan het meemaken.