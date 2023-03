Tijdelijk forse korting op Tesla Model 3 en Tesla Model Y

In de markt voor een Tesla Model 3 of Tesla Model Y? Dan kan dit nieuws je best weleens over de streep gaan trekken. Tesla doet met name de toch al relatief voordelige ‘instapmodellen’ tijdelijk in de aanbieding, althans voor wie een voorraadauto koopt. Dat is in het geval van Tesla nauwelijks een bezwaar, want de variatie in kleuren en uitvoeringen is toch al beperkt. De voorraad laat nu een (voor zover mogelijk) breed scala aan uitvoeringen zien. De korting bedraagt bij de Model 3 €2.700 of €2.800, waardoor zo’n auto er nu vanaf €43.293 is. Bij de Model Y gaat er hier en daar zelfs zo’n €5.000 vanaf, maar geheel in Tesla-stijl lijkt dat wat willekeurig. Voor sommige exemplaren geldt een hogere korting dan voor anderen, dus het is zaak om scherp te blijven. Een gloednieuwe Tesla Model Y staat op het moment van schrijven voor €44.373 klaar, maar dat kan dus zomaar veranderen.

Wij spotten trouwens kortingen tot €5.250 bij de Model Y, maar zie er gerust een uitdaging in om een nog scherper afgeprijsd exemplaar op te snorren.

Model 3 voor € 40.343

Een prijs onder de 45.000 euro betekent normaliter overigens dat een auto in aanmerking komt voor overheidssubsidie onder de SEPP-regeling, maar dat geldt voor de catalogusprijs. Deze korting blijft dus alleen van toepassing op de allersimpelste versie van de Tesla Model 3, in het wit en met de standaard wielen en het standaard interieur. Inclusief afleverkosten kost die auto normaliter € 45.993, bij een fiscale waarde van € 44.990. Nu staat diezelfde auto – gloednieuw- voor €43.293 incl. te boek, een korting van €2.700 dus. Trekken we daar nog de SEPP-subsidie vanaf, dan rijd je deze auto nu voor € 40.343.

Model S en Model X

In theorie geldt de korting ook voor beide grotere modellen van Tesla, de Model S en de Model X. In het geval van de Model S zien we die korting op het moment van schrijven echter geen afgeprijsde voorraadauto's staan. Bij de Model X wel: een Model X Plaid wordt aangeboden voor € 137.523. Dat is € 15.170 minder dan normaal voor deze uitvoering.