Tiger X1: alleskunner van Kia en Hyundai

Afgelopen maandag zorgde een combinatie van avondklok en - voor onze begrippen - extreme weersomstandigheden voor mini-hongerwinters in menig Nederlands huishouden. Pizzakoeriers durfden na de zoveelste in de sneeuw gevallen quattro stagioni de weg niet meer op, Alberts bus glibberde terug de supermarkt in en de magen bleven leeg.

Als het aan Kia, Hyundai en Genesis had gelegen, waren die ontberingen nergens voor nodig geweest. De Koreaanse neven presenteren de Tiger X1, de opvolger van de Elevate Concept uit 2019. Toegegeven, ook de Tiger is een concept en zal voorlopig geen calzones rondbrengen, maar in de verre toekomst moet dat wel degelijk lukken. En niet alleen in een ondergesneeuwd Nederland.

De Tiger X1 is een UMV (Ultimate Mobility Vehicle), een voertuig dat zowel wielen als robotpoten heeft. Die poten nemen het over wanneer de ondergrond voor wielen niet meer te doen is. De naam Tiger heeft dan ook niets te maken met de grote neef van je huiskat, maar staat voor Transforming Intelligent Ground Excursion Robot. Het apparaat is de vrucht van een gezamenlijk project van Hyundai's New Horizons Studio in Californië, softwaremaker Autodesk en designbureau Sundberg-Ferar.

Tiger draait zijn poot niet om voor gebaande wegen, maar kan ook op zeer moeilijk begaanbaar terrein uit de voeten. Dan vouwt hij vier robotarmen uit en vervolgt hij zijn weg als een soort mechanische tarantula waardoor hij, zo belooft Hyundai, zelfs de allerbeste terreinauto's achter zich laat.

Een dergelijk voertuig besturen zal nog niet zo eenvoudig zijn, maar daar hoeven geïnteresseerden zich niet druk over te maken, want de Tiger is autonoom. Anders dan zijn voorganger Elevate is hij bovendien niet bedoeld om passagiers, maar om goederen van A naar moeilijk-B te brengen. Hyundai en Kia denken daarbij in het bijzonder aan hulpgoederen in moeilijk bereikbare rampgebieden. Maar de sky is niet altijd de limit, want de ontwikkelaars zien hun Tiger X1 ook op de Maan of zelfs Mars zijn zelfverzekerde stappen zetten. We kunnen niet wachten op een vergelijkende test met de LRV, waarvan er nog drie z.g.a.n. op het maanoppervlak staan.

De Tiger is modulair, waardoor het vaste onderstel kan worden voorzien van verschillende opbouw voor verschillende taken, of dat nou maanstenen voor planeet aarde zijn of een quattro formaggi voor een ingesneeuwd slachtoffer van de avondklok. Opmerkelijk daarbij is dat mensen vooralsnog niet op de vrachtlijst staan, waar de Elevate juist wel voor personenvervoer was bestemd. We vragen John Suh, de baas bij New Horizon Studios, naar het waarom van deze koerswijziging:

"Hyundai is bezig met een transformatie naar 'smart mobility provider'. Dat omvat personenvervoer, maar ook goederen. Verder verbreden we ons werkgebied ook naar mobiliteit door de lucht. Afgezien daarvan zijn er veel overeenkomsten met de Elevate, zoals de combinatie wielen en poten. Tijdens de ontwikkeling heeft het voordelen zo'n voertuig op goederenvervoer te richten. Je hebt minder strikte veiligheidsmarges om rekening mee te houden. Maar op de langere termijn willen we zeker ook mensen op deze manier vervoeren."