Testwerk nieuwe Nissan Rogue / X-trail van Start

De huidige Nissan Rogue staat sinds 2014 in de Amerikaanse showrooms en is in de VS bepaald succesvol. Deze auto maakt duidelijk dat Nissan werkt aan een opvolger van de auto, die bij ons X-Trail heet.

In de VS is de opmars van de SUV nog wat indrukwekkender dan in Europa. Zo kon het gebeuren dat de Rogue het in 2018 tot de tweede plek van de personenauto-verkoopranglijsten schopte, waarbij de auto alleen z’n directe concurrent Honda CR-V voor zich hoefde te dulden.

De Europese evenknie is voor de Nederlandse markt wat te groot om tot dat soort prestaties te komen en moet hier in de schaduw staan van de kleinere Qashqai. Desalniettemin moge duidelijk zijn dat de Rogue/X-Trail voor Nissan een enorm belangrijke auto is. Vandaag kunnen we een eerste blik werpen op de nieuwe generatie. De camouflage is behoorlijk effectief, maar toch zijn er al wat zaken te onderscheiden. Uiteraard zien we de bekende U-vormige grille die Nissan de laatste Jaren consequent voert. Daarin zijn de contouren van een fors logo zichtbaar. De koplampen lijken te worden opgedeeld in een hoger en een lager gepositioneerd gedeelte. De X-Motion Concept uit 2018 geldt als een voorbode van de nieuwe Rogue en laat zien dat beide ‘lichtlagen’ wellicht met elkaar worden verbonden.

De nieuwe Rogue en X-Trail delen straks wellicht hun platform met de Outlander van Mitsubishi, dat met Nissan verbonden is via partner Renault. Of dat ook betekent dat we een plug-in hybrideversie van de Nissan mogen verwelkomen, is nog niet duidelijk. De Amerikanen reppen voor de Rogue wel vast over een 2,5-liter viercilinder, maar bij het huidige model krijgen we in Europa aanzienlijk kleinere motoren voorgeschoteld dan in de VS. Reken hier op bescheiden turbo-exemplaren die het theoretische verbruik zoveel mogelijk moeten drukken. Een ander belangrijk verschil tussen de Rogue en de X-Trail vinden we in het aantal zitplaatsen. In Europa geldt de X-Trail als behoorlijk groot en is het een zevenzitter, in de VS wordt de Rogue een vrij compacte SUV. De huidige variant was daar kortstondig leverbaar met een derde zitrij, maar is die in deze klasse ongebruikelijke voorziening onlangs kwijtgeraakt.

De verwachting is dat de nieuwe X-Trail volgend jaar op de markt verschijnt.