Testwerk Lexus LS met brandstofcel begonnen

In 2015 maakten we in Tokio kennis met de LF-FC (foto 7 en 8), een studiemodel dat als voorbode diende op de vijfde generatie van de LS die al enkele jaren in de Nederlandse showrooms staat. Die destijds warm onthaalde showauto blijkt nu ook op technisch vlak een vooruitblik te zien op wat er komen gaat. De concept-car had namelijk een brandstofcel aan boord en het lijkt erop dat het voornemen om de LS van een dergelijke aandrijflijn te voorzien, spoedig wordt geconcretiseerd.

Op deze foto's zien we namelijk een ingepakte LS rondrijden, een auto waar Lexus ogenschijnlijk niet alleen een Mirai voor uit de kast trekt, maar ook een Hyundai Nexo optrommelt voor het nodige vergelijk. Inderdaad, allebei auto's met een brandstofcel aan boord. Of een LS met waterstoftechniek aan boord ook daadwerkelijk in productie gaat óf dat de LS puur dient als platform om de technologie mee te testen, is nog niet helemaal helder. Mocht die variant er daadwerkelijk komen, dan zal de introductie ervan waarschijnlijk samenvallen met de introductie van een gefacelifte LS.