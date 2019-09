Tesla's record-Model S heeft nieuwe 'Plaid'-aandrijflijn

Tesla's topman Elon Musk verkondigde gisteren op Twitter dat de Model S op het circuit van het Amerikaanse Laguna Seca een record heeft gebroken. De Model S zou de snelste vierdeurs op die baan zijn gebleken. Nu is ook een video beschikbaar, maar dat is niet het grootste nieuws.

Tesla-CEO Elon Musk trok gisteren op Twitter een hoop enthousiasme uit de kast. De Model S zou op Laguna Seca de snelste vierdeurs ooit zijn. Nu is bekend dat de Model S een rondje op het 3,6 kilometer lange circuit in 1.36,555 heeft afgerond. Hoewel de Model S de snelste vierdeurs op het circuit blijkt te zijn, is het niet het snelste 'vierdeurs productieauto' op het circuit. Dat zit hem in het feit dat de rondgeknalde Model S ook nog niet productierijp is.

Musk licht op Twitter toe dat de ingezette Model S een prototype is met een nieuwe aandrijflijn aan boord. Het zou gaan om een versie die 'Plaid' heet. In tegenstelling tot de huidige Model S, die tegenwoordig altijd is voorzien van twee elektromotoren, heeft de Model S 'Plaid' maar liefst drie elektromotoren aan boord.

Ergens volgend jaar moet de Model S in zijn nieuwe topuitmonstering beschikbaar zijn. Hoeveel vermogen de auto meekrijgt en of het accupakket wordt vergroot, is niet bekend. Dat laatste lijkt overigens onwaarschijnlijk. Daarnaast krijgt zowel de Model X als de nog op de markt te brengen Roadster op termijn de beschikking over de nieuwe uitvoering. Aan de dichte snuiten van de Model 3 en tevens nog te lanceren Model Y gaat de aandrijflijn voorbij.

Volgende week jaagt Tesla een Model S over de Nürburgring, tot op zekere hoogte een poging om roet in het eten van de Porsche Taycan te gooien. Zeer waarschijnlijk zal ook de Model S die naar Duitsland wordt verscheept zijn uitgevoerd als 'Plaid'. De term 'Plaid' is naar verluidt een verwijzing naar de humoristische sciencefictionfilm Space Balls uit 1987 (zie hieronder).