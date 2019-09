'Tesla Model S is snelste vierdeurs ooit op Laguna Seca'

Elon Musk, CEO van Tesla, heeft ongetwijfeld met lede ogen aan moeten zien hoe Porsche eind augustus de wereld vol trots op de hoogte stelde van het ronderecord dat het met de volledig elektrische Taycan op de Nürburgring heeft gereden. Musk klom direct de digitale pen in en liet weten dat het zeer spoedig de Model S meebrengt naar de Nürburgring-Nordschleife. Nieuws daarover is er nauwelijks. Wél meldt Musk dat de Model S nu de snelste vierdeurs is op Laguna Seca, het 3,6 meter lange circuit in Californië.

De Tesla-topman maakt melding van het record, maar licht e.e.a. verder niet toe. Het is dus niet bekend of de Model S in standaardtrim of in aangepaste vorm over het circuit is gejaagd. Het bericht op Twitter wordt afgesloten met de woorden 'video tmrw', wat Muskiaans is voor 'video volgt morgen'. Het enige nieuws over de recordpoging op de Nürburgring zit hem in de mededeling dat gooi naar het ronderecord voor 'elektrische gezinsauto's' recordpoging waarschijnlijk pas volgende week wordt gedaan.