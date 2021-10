Tesla verhuist hoofdkantoor naar Texas

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen, want persberichten van Tesla werden de laatste dagen al voorafgegaan door ‘Austin, Texas’ in plaats van ‘Palo Alto, Calif.’. Bovendien flirt Musk al langer met het idee om z’n bedrijf naar Texas te verplaatsen. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2020, toen hij dreigde die stap te zetten naar aanleiding van verregaande lockdownmaatregelen aan de Amerikaanse westkust.

Dat is echter niet de enige klacht van Musk over de huidige vestigingsplaats. Californië zou ook te krap en te druk zijn, zodat het voor medewerkers moeilijk is om een huis te vinden. Ook zijn de belastingen er te hoog en is Californië in het algemeen een hele dure plek om te leven. Dat lijken valide argumenten, want Tesla sluit aan in een lange rij van tech- en andere bedrijven die van Californië naar – vooral – Texas verhuizen. Zo gingen Oracle en HP Tesla al voor en bouwt Apple momenteel en grote campus in Austin. Ook Toyota verhuisde z’n Amerikaanse uitvalsbasis al naar ‘The lone star state’.

De keuze voor Austin is in feite al eerder gemaakt, want daar bouwt Tesla ook al een fabriek voor onder meer de Cybertruck. Bovendien woont Musk inmiddels naar verluidt zelf ook in Austin. De spraakmakende topman benadrukt wel dat zijn merk voorlopig nog niet helemaal uit Californië vertrekt, want de fabriek daar mag blijven en mag de productie zelfs nog stevig opvoeren, meldt Reuters.