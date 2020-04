Tesla boekt winst ondanks volgens Musk 'fascistische lockdown'

Tesla heeft in het eerste kwartaal van 2020 voor de derde keer op rij winst geboekt. Het is een verrassend positief resultaat, aangezien veel automakers onder de coronacrisis lijden. Het resultaat werd echter overschaduwd door uitspraken van CEO Elon Musk, die de lockdownmaatregelen "fascistisch" noemde.

De coronamaatregelen zijn overigens ook van invloed op de prestaties van Tesla. Zo heeft de autofabrikant onder meer last van de door de Amerikaanse overheid verplichte sluiting van een grote fabriek in de staat Californië. Sinds eind maart staat daar alles stil en die maatregel geldt zeker nog tot 31 mei. Het is dus de vraag of de verliezen die hierdoor worden gemaakt in het komende kwartaal kunnen worden beperkt.

Tijdens een telefonische toelichting op de cijfers noemde Musk de lockdown waardoor de fabriek dicht moet blijven een "serieus risico" voor het bedrijf. Ook liet hij zich in het algemeen kritisch uit over lockdowns. "Zeggen dat mensen hun huis niet mogen verlaten en dat ze worden gearresteerd als ze dat wel doen, is fascistisch. Dit is niet democratisch, dit is geen vrijheid. Geef mensen verdomme hun vrijheid terug!"

Begin maart noemde de CEO de paniek om het virus nog "dom", maar later doneerde hij wel gratis beademingsapparaten aan ziekenhuizen. Hoe snel de productie en de toeleveringsketens weer op gang komen, durft het bedrijf nog niet te voorspellen. Musk zei wel dat Tesla mogelijk binnen drie maanden de locatie van een nieuwe Amerikaanse fabriek zal onthullen.