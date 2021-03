Tesla stopt met Nederlandse assemblage in Tilburg

Een bron binnen Tesla bevestigt het nieuws tegenover NU.nl. Het personeel is eerder op donderdag ingelicht. De Tesla's Model S en X zijn eind januari opgewaardeerd, waardoor het productieproces in de Verenigde Staten zo is gewijzigd dat assemblage in Nederland niet meer mogelijk is. Ondanks dat de uiterlijke wijzigingen aan de Model S en Model X beperkt zijn, is er onderhuids het nodige op de schop gegaan. Ook de techniek is opnieuw tegen het licht gehouden, terwijl het interieur volledig anders is. De assemblage zoals deze in Tilburg wordt uitgevoerd, kan daardoor technisch niet meer op industriële schaal op deze locatie plaatsvinden. Of de assemblage eventueel verplaatst wordt naar Tesla's nieuwe fabriek nabij Berlijn, of dat de Model S en X voortaan uit de VS worden verscheept, is nog niet helder.

Tesla is volgens berichten in overleg met de ondernemingsraad om voor het personeel dat wordt geraakt door het staken van de assemblage, een andere functie te vinden. Daarbij zal allereerst gekeken worden naar welke activiteiten in Nederland groeien. De montagehal krijgt mogelijk een andere bestemming.

De vernieuwde Model S en Model X worden naar verwachting in november van dit jaar voor het eerst uitgeleverd in Nederland, waardoor aanvoer van auto's van de huidige generatie naar de assemblagelocatie in Tilburg al op korte termijn stopgezet zal worden. De montagehal werd in 2015 in het bijzijn Tesla-topman Elon Musk en toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp geopend.

Meer activiteiten dan assemblage

In Tilburg worden door Tesla niet alleen auto's in elkaar gezet, tevens heeft het Amerikaanse bedrijf er een spuitshop, onderdelenmagazijn en een zogeheten 'remanufacturing center', waar oude of gebruikte onderdelen naar het kwaliteitsniveau van nieuwe onderdelen worden gebracht. Van de 1.510 mensen de in Nederland bij Tesla actief zijn, werken er 540 in Tilburg.

De locatie in Tilburg was in 2018 het drukst. Toen waren de Model S en Model X vanwege gunstige bijtellingsregels erg in trek bij zakelijke rijders. Er werden dat jaar in Nederland respectievelijk 5.622 en 2.963 exemplaren geregistreerd. In 2020 gingen 292 exemplaren van de Model S op kenteken, tegenover 299 stuks van de Model X.