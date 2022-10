'Tesla-productie overstijgt vraag'

Ondanks een recordaantal afleveringen in het derde kwartaal, is het niet alleen rozengeur en maneschijn voor Tesla. Niet eerder produceerde het merk zo veel meer auto's dan het afleverde, wat leidt tot groeiende en dure voorraden. Daarnaast stijgt de prijs van zijn producten sterk in de Verenigde Staten, wat topman Elon Musk zorgen baart.

Tesla doet de afgelopen jaren hard zijn best om de productiecapaciteit op te schalen, onder meer door het openen van de zogenaamde Gigafactories in China en Duitsland. Dat lukt aardig, waardoor topman Elon Musk onlangs de ambitie uitte om vanaf 2023 meer dan 2 miljoen auto's per jaar te produceren. En dat ondanks de chiptekorten, waarvan Tesla minder last lijkt te hebben dan sommige andere merken. Momenteel kent Tesla met vier van die gigafabrieken een productiecapaciteit van ruim 1,5 miljoen auto's per jaar.

Goed nieuws, zou je denken. En dat is het in zekere zin ook, ware het niet dat de vraag naar Tesla's een beetje achterblijft bij de productie. Afgelopen kwartaal produceerde het merk grofweg 22.000 auto's meer dan het verkocht, schrijft Automotive News. Dat is geen wereldschokkend getal, maar Tesla kwam eerder bij lange na niet bij zo'n waarde in de buurt. Alleen aan het begin van de pandemie, toen de hele wereld in onzekerheden baadde, maakte het merk eerder mee dat er meer productie van, dan vraag naar het product was. Toen ging het om een kleiner verschil tussen die twee.

Slecht teken

Een analyse van datzelfde Automotive News geeft weer dat het opbouwen van voorraad over het algemeen een slecht teken is voor autobouwers. Toch denken ingewijden op de markt dat de vraag naar Tesla voorlopig niet problematisch veel lager zal zijn dan de productie. Wel is er een ander gegeven dat zorgen baart: de gemiddelde prijs van een nieuwe Tesla in de Verenigde Staten steeg het afgelopen anderhalf jaar met 31 procent. Bij andere automerken stegen de prijzen gemiddeld 18 procent. De verwachting is dat als deze trend aanhoudt, de vraag naar Tesla's verder zal achterblijven bij de productie. Elon Musk zelf is in ieder geval op de hoogte: hij uitte in juli al zijn ontevredenheid over de sterk stijgende prijzen van zijn producten, wat de vraag flink zou doen afnemen. Aan de ambitie voor een jaarlijkse productie van meer dan 2 miljoen auto's vanaf 2023, lijkt hij voorlopig - ondanks de op de loer liggende recessie - echter vast te houden.