Tesla opent (vrijwel) alle Superchargers voor niet-Tesla’s

Sinds november is het bij bepaalde Supercharger-locaties van Tesla in Nederland mogelijk om je niet-Tesla op te laden. Deze Pilot lijkt te zijn geslaagd, want Tesla heeft stilzwijgend alle Supercharger-locaties in ons land opengesteld voor andere EV’s.

Wie op Tesla’s locatiezoeker ‘Superchargers voor niet-Tesla’s’ selecteert, ziet in ons land sinds vandaag alle locaties oplichten. Daarmee loopt ons land opnieuw voorop, want in november was Nederland ook al het eerste land ter wereld waar dit überhaupt mogelijk was. Die Pilot is uitgebreid naar België, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen, maar nog wel beperkt. In Nederland gaan nu kennelijk alle remmen los.

Een toelichting geven doet Tesla niet, en het is wat te laat om aan antwoorden te komen. Een logische verklaring zou echter zijn dat de pilot geslaagd is en het merk de capaciteit in ons land voldoende vindt om deze stap te zetten. Tesla verdient er goed aan, want andere EV-rijders betalen met €0,68 per kWh aanzienlijk meer dan Teslarijders.

Toch is het nog steeds voordelig, want bij de meeste concurrenten ben je nog meer kwijt. Bovendien is het mogelijk om de prijs te verlagen met een maandelijks abonnement. Voor €12,99 per maand betalen bestuurders van een EV van een ander merk dan Tesla dan ineens 29 cent per kWh. Het activeren van de laadpaal gaat in alle gevallen via de Tesla-app. Een kleine praktische beperking is overigens nog wel de lengte van de laadkabel: voor Tesla's is die uiteraard lang genoeg, maar sommige andere auto's moeten zich in onmogelijke bochten wringen om aan een Supercharger-'stall' te kunnen laden.