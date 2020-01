Tesla Model Y nu al aangepast

Wie had gehoopt op een Model Y van minder dan 60 mille komt vandaag van een koude kermis thuis. Tesla schrapt de aanvankelijk gepresenteerde instapper, de achterwielaangedreven Long Range, namelijk bij voorbaat van de lijst. Dat betekent dat de Long Range Dual Motor tot de komst van de Standard Range Plus als instapversie fungeert. De Dual Motor is ook nog eens duurder dan voorheen, met een prijs die nu € 65.018 in plaats van € 62.018 bedraagt. Dat de Long Range-RWD aanvankelijk wél op de prijsljist stond is eigenlijk best opmerkelijk, want bij de Model 3 is deze versie al halverwege 2019 van het toneel verdwenen.

Tesla zet daar echter wel wat tegenover, want de Model Y krijgt nu standaard 19-inch lichtmetaal mee. De Gemini-wielen waren eerder louter leverbaar op de Chinese Model 3 en vervangen bij de Model Y de 18-inch Aero-wielen die in Europa standaard zijn op Tesla’s kleinste. In de VS krijgt de Long Range bovendien een wat grotere actieradius toebedeeld, maar daarvan lijkt in Europa vooralsnog geen sprake. Tesla schat nog altijd een WLTP-bereik in van 505 km voor de Long Range en 480 km voor de razendsnelle Performance.

Hoewel die Performance net als voorheen voor € 70.000 in de boeken staat, krijgt ook het topmodel grotere wielen. In plaats van 20 inch is de doorsnede van deze exemplaren liefst 21 inch. Het design, door Tesla olijk ‘Überturbine” genaamd, zagen we in een iets andere vorm ook al terug bij de onthulling van de Model 3 in 2016 (het rode exemplaar). Op dat model zijn ze nooit geleverd, al kan daar natuurlijk nog verandering in komen. Ook de reguliere Model Y is overigens met de turbinewielen uit te rusten, al vraagt Tesla daar dan € 2.200 extra voor.

Tot slot is er nog nieuws over de levertijd, in ieder geval voor Amerikaanse kopers. Wie nu in de VS een Model Y samenstelt krijgt de belofte dat de auto al in maart wordt geleverd, veel eerder dan aanvankelijk werd aangekondigd. Eerder uitgesproken vermoedens lijken zo waarheid te worden. Voor Europa verandert er vooralsnog niets: hier belooft Tesla nog altijd dat de auto op z’n vroegst in 2021 verschijnt. Ook de Model 3 reed al een rond voordat-ie de oversteek naar Europa maakte.