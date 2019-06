Tesla Model 3 Long Range – RWD niet meer leverbaar

De Model 3 LR-RWD, zoals de auto afgekort heet, was namelijk Tesla’s ‘geheime’ off-menu-optie. Dat verdient uitleg, want Tesla is voor zover wij weten de enige fabrikant die zo’n versie voert. Het betekent dat de auto niet in de configurator van Tesla stond, maar op speciale bestelling wel verkrijgbaar was. Men diende dat via een Tesla Store te regelen.

De Long Range-RWD is in feite een Long Range All Wheel Drive minus de motor op de vooras. Dat levert buiten een achterwielaangedreven auto een iets minder felle acceleratie (5,6 in plaats van 4,6 seconden) op, maar daar zet de RWD-variant een nog langere actieradius tegenover. Waar de officieel verkrijgbare AWD-versie 560 km ver komt volgens de WLTP-cyclus, komt de RWD-versie volgens diezelfde testmethode zelfs 600 km ver.

Met een prijskaartje van €54.100 was de achterwielaandrijver bovendien fors goedkoper dan de €58.300 kostende reguliere Long Range. Misschien nog wel belangrijker is dat het prijsverschil volledig zich boven de 50 mille bevindt, zodat 22 procent van het bedrag bij het inkomen van zakelijke rijders moet worden opgeteld. Niet zo gek, dus, dat de LR RWD bij Nederlandse kopers een gewilde variant was. Wie te lang getwijfeld heeft over een Model 3 heeft nu pech, want Tesla heeft ‘m van de ene op de andere dag van het verborgen menu gehaald. Een officiële verklaring geeft het merk daarvoor niet, al lijkt het versimpelen van het productieproces op z’n minst geloofwaardig.

Ook ontstaat er zo ruimte op de productielijn voor andere varianten, zoals de onlangs gepresenteerde Standard Range Plus. Die €47.800 kostende (voorlopige) instapper is er gelukkig nog wel, maar heeft met 415 km wel een fors kleinere actieradius dan de achterwielaangedreven Long Range. Ook de Performance-versie, die in 3,4 tellen van 0 naar 100 knalt, staat nog op de lijst.