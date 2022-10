Tesla Model Y is bestverkochte auto van Europa

De Europese autoverkoopcijfers over de maand september van dit jaar zijn compleet. Daaruit blijkt dat de markt, net als vorige maand, weer iets is gegroeid. Tesla voert met zijn Model Y de ranglijsten aan: dat is momenteel de bestverkochte auto in Europa.

In september werden er 1.038.481 auto's verkocht in Europa, blijkt uit de cijfers van marktanalist Jato. Dat is 7,5 procent meer dan in september vorig jaar. Desondanks is de verkoop over heel Q3 2022 vergelijkbaar met die in diezelfde periode in 2021: er werden zo'n 2,65 miljoen auto's geleverd. Best een groot getal, ware het niet dat het er eerder een stuk meer waren. Zo waren de Q3's van 2019 en 2020 goed voor respectievelijk 3,66 en 3,44 miljoen Europese verkopen. Jato zegt dat een afname van een miljoen auto's per kwartaal weliswaar schrijnend is, maar dat de meeste fabrikanten zich inmiddels hebben aangepast aan de lagere volumes. Ter vergelijking: in de eerste negen maanden van 2019 werden er op dit continent zo'n 12 miljoen auto's verkocht. De 8.182.818 exemplaren van de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn dus goed voor een afname van maar liefst 32 procent.

Volledig elektrisch groeit

De totale afzet van volledig elektrische auto's nam in september - vergeleken met vorig jaar - wel toe, en wel met zo'n 15 procent. Daarbij is nu 15,6 procent van de nieuw verkochte auto's in Europa een volledig elektrische auto. In Noorwegen, het land waar in relatieve zin de meeste EV's worden verkocht, was sprake van een afname van het aantal EV-verkopen. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - veel grotere markten - was echter sprake van een toename. 60 procent van de EV's die in Europa worden verkocht vinden in één van die drie markten een koper.

Vooral Tesla schrijft flinke septembercijfers, al zet Jato daar de kanttekening bij dat de Amerikanen het wel vaker relatief goed doen in de laatste maand van een kwartaal. Hoewel de Model 3-verkopen met 50 procent daalden, compenseerde de op gang gekomen Duitse productie van de Tesla Model Y dat: de Model Y was in september veruit de bestverkochte auto in Europa. 3 procent van de nieuwe auto's in september was een Model Y. Op de Amerikaanse en Chinese markt haalde-ie de Model 3 al in als populairste BEV, en nu in Europa dus ook. In Duitsland werd-ie zelfs beter verkocht dan de Volkswagen Golf, die met 16.042 stuks goed is voor een zevende plek op de Europese septemberlijsten.

De gehele top 10 van de Europese autoverkopen in september 2022:

Rang Merk en model Aantal verkocht 1 Tesla Model Y 29.367 2 Peugeot 208 19.601 3 Dacia Sandero 17.733 4 Skoda Octavia 17.226 5 Toyota Yaris 16.275 6 Volkswagen T-Roc 16.048 7 Volkswagen Golf 16.042 8 Renault Clio 15.981 9 Nissan Qashqai 15.852 10 Fiat 500 15.669

(Bron: Jato)