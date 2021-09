Tesla-topman Elon Musk wrijft in zijn handjes. De Tesla Model S Plaid is namelijk de snelste elektrische productieauto op de Nürburgring-Nordschleife. De heftigste versie van de Model S stoot de Porsche Taycan daarmee van de troon.

In 2019 wist Porsche's testrijder Lars Kern achter het stuur van een Porsche Taycan Turbo een ronde op de net geen 21 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife in 7 minuten en 42 seconden af te leggen. Tesla-topman Elon Musk meldt op Twitter dat een ongemodificeerde Model S Plaid een ronde op het befaamde Duitse circuit in 7 minuten en 30,91 seconden heeft afgelegd. Daarmee is de Model S Plaid de snelste elektrische productieauto ooit op het circuit en is hij maar liefst twaalf seconden rapper dan zijn rivaal uit Stuttgart.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

Kleine kanttekening: De 680 pk sterke Taycan Turbo die in 2019 door Lars Kern over de 'Ring werd gejaagd, heeft namelijk een 761 pk sterke Taycan Turbo S-versie boven zich. Het is niet ondenkbaar dat die Taycan Turbo S op termijn het ronderecord van de Model S Plaid weer verbreekt. De Model S Plaid is met zijn 1.020 pk vermogenstechnisch wel stukken krachtiger dan die Turbo S, maar vermogen zegt uiteraard niet alles.

Musk geeft verder aan dat het binnenkort met speciale 'track software' voor de Model S Plaid komt en dat het ook een met aerodynamische extraatjes, koolstofkeramische remmerij en racebanden uitgeruste Model S Plaid op de Nürburgring loslaat. Zo'n sportiever uitgedoste versie gaat het merk zelf echter niet in productie nemen.

Hoe relevant dergelijke wedstrijdjes ver plassen zijn? Dat is natuurlijk maar de vraag. Bij sportieve topversies als de Model S Plaid en Taycan Turbo (S) zegt een rondetijd op de 'Ring' natuurlijk iets over de capaciteiten van de auto, al zijn er legio andere variabelen waar je je autokeuze van af kunt laten hangen. Helaas is geen officieel beeldmateriaal van de Model S Plaid op de Nürburgring beschikbaar.