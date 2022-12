Tesla legt Chinese productie helemaal stil

Tesla's Gigafactory in Shanghai, met een productiecapaciteit van 1 miljoen auto's per jaar, ligt sinds zaterdag stil. Pas na de jaarwisseling zal de fabriek weer gaan draaien. Tesla verlaagt het aantal te verkopen auto's in verband met de tegenvallende vraag. Ook speelt de besmettingsgolf als gevolg van de plotselinge opheffing van het Chinese zero covid-beleid de autofabrikant parten.

Eerder deze maand berichtten we al dat Tesla overwoog zijn Chinese productie terug te schroeven, en dat gebeurt nu rigoureus. Persbureau Reuters schrijft dat Tesla's Gigafactory in Shanghai - Tesla's fabriek met de grootste productiecapaciteit - sinds zaterdag 24 december helemaal stilligt. Eerder berichtte Reuters al dat Tesla de productie van de Model Y van 25 december tot en met 1 januari zou stoppen in Shanghai, maar nu blijkt dat de productiestop een dag eerder begint én dat niet alleen de Model Y, maar ook de Model 3 er even niet gebouwd wordt.

De voornaamste reden voor het terugschroeven van de productie is de tegenvallende vraag naar Tesla's. De Chinese productie is hoofdzakelijk bedoeld voor de markt daar, maar de Amerikanen kennen er stevige concurrentie van de Chinese merken. Ook in de overige markten zwakt de vraag als gevolg van onder meer de economische onzekerheid wat af. Dat terwijl Tesla afgelopen jaren juist grote stappen maakte om zijn productiecapaciteit uit te breiden.

Besmettingsgolf

Volgens Reuters' bronnen verschoof de focus bij de Model Y-productie vorige week al van hoofdzakelijk productie voor de Chinese markt naar meer productie voor de overige markten. De besmettingsgolf die na het opheffen van het zero covid-beleid door het land gaat zorgt niet alleen voor grootschalige uitval van arbeidskrachten, maar doet ook de vraag naar nieuwe Tesla's in het land (kortstondig) dalen. Het stilleggen van de productie heeft in ieder geval niks met de laatste week van het jaar te maken: vorig jaar draaide de Tesla-fabriek in deze periode ook gewoon door. De planning is vooralsnog om op 2 januari de productie van de Model 3 en Model Y weer te hervatten. Of ook vanaf dan de focus elders ligt dan op productie voor de Chinese markt, is niet bekend.