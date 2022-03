Tesla laat medewerkers stemmen voor vakbond

Tesla-topman Elon Musk nodigt United Auto Workers (UAW), de vakbond voor de Amerikaanse auto-industrie, uit om een stemming te komen houden bij Tesla. Dat is interessant, want Tesla-medewerkers zijn tot nu toe niet aangesloten bij een vakbond.

Het lijkt allemaal wat oninteressant en plaatselijk nieuws, maar deze uitnodiging tot stemming heeft in onze ogen toch enige relevantie. Musk was eerder namelijk verbolgen omdat president Biden Tesla in de State of the Union-toespraak compleet negeerde toen het over elektrische auto’s ging. Biden roemde daarin de investering van 18 miljard dollar van Ford en GM in EV’s, maar ging compleet voorbij aan het feit dat het eveneens Amerikaanse Tesla meer dan het dubbele investeert van de beide traditionele giganten samen.

Naar het ‘waarom’ van dat negeren is het gissen, maar het vermoeden bestaat dat dit komt doordat Tesla-medewerkers niet zijn aangesloten bij een ‘union’, ofwel een vakbond. Die zouden een stevige vinger in de pap hebben in wat Biden op dit vlak te zeggen heeft. Tesla geeft nu bij monde van Musk aan dat niemand de UAW zal stoppen als er een stemming wordt georganiseerd. Bij zo’n stemming wordt bepaald of de medewerkers zich daadwerkelijk aansluiten bij de vakbond. Reuters legt uit dat een stemming als dit meestal plaatsvindt als minimaal 30 procent van de medewerkers daar in een petitie om vragen.

Overigens is de uitnodiging van Musk niet alleen een reactie op Biden, maar volgens Musk ook een manier om zijn medewerkers (tevreden) te houden. “In de Bay Area (rondom San Francisco, red.) is negatieve werkloosheid, dus als we onze (geweldige) medewerkers niet goed behandelen, zouden ze zomaar kunnen vertrekken”, geeft hij op Twitter aan. Tesla’s hoofdkantoor is inmiddels vertrokken naar Texas, maar de ‘Gigafactory’ in het Californische Fremont blijft bestaan en wacht wellicht zelfs uitbreiding.