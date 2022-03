'Tesla heeft goedkeuring voor Duitse fabriek'

De goedkeuring zou na maanden van vertraging zijn verleend door het ministerie van Milieu van de deelstaat Brandenburg. Volgens de krant houdt premier Dietmar Woike van de deelstaat vrijdag een persconferentie over de opening van de fabriek. In 2019 begon Tesla op basis van een voorlopige goedkeuring met de bouw van de fabriek. De productie had eigenlijk vorig jaar al opgestart moeten zijn, maar de lokale autoriteiten namen hun tijd met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, waarbij er vooral zorgen waren over het waterverbruik. Vorige maand zei het ministerie nog dat het 'wel even kon duren' voordat de knoop was doorgehakt, maar dat lijkt nu toch al te zijn gebeurd.

Tesla zal nu naar verwachting snel de productie willen opstarten in de nieuwe fabriek in Grünheide, in de buurt van Berlijn. De goedkeuring is voor Tesla essentieel om de productie verder op te voeren en de Duitse autoconcerns Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz het vuur aan de schenen te blijven leggen. De nieuwe productiebasis van Tesla moet op termijn goed zijn voor een productiecapaciteit van 500.000 auto's per jaar.

Bezwaren

Ondanks de verlening van de goedkeuring is er nog steeds weerstand tegen de opening van de fabriek. Milieuorganisaties Nabu en Grüne Liga klaagden de autoriteiten van de deelstaat Brandenburg aan omdat het effect van het grondwatergebruik van de Tesla-fabriek op de klimaatverandering niet meegenomen zou zijn in het verlenen van de milieuvergunning. Volgens de autoriteiten is het grondwaterprobleem beheersbaar, maar experts zeggen dat de huidige reserves niet voldoende zijn om de fabriek en de inwoners van water te voorzien.

De eerste zittingsdag van die rechtszaak is morgen, op exact dezelfde dag als Woike naar verluidt de goedkeuring officieel aan gaat kondigen. Naar verwachting staat die rechtszaak Tesla dus niet in de weg om op korte termijn al auto's van de band te laten rollen.