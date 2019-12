Tesla geeft prijzigste Cybertruck voorrang boven instapversie

De in november getoonde Cybertruck zorgde met zijn opmerkelijke vormgeving én de ietwat moeizaam verlopende presentatie waarbij Tesla's elektrische pick-up aan de wereld werd getoond voor de nodige gesprekken bij de koffieautomaat. De basisversie van de controversieel gelijnde pick-up zou eind 2021 in productie gaan, maar Tesla brengt volgens het over het algemeen goed geïnformeerde Business Insider een wijziging aan in zijn planning.

Aanvankelijk zou de instapversie van de Cybertruck, de achterwielaangedreven versie die in de Verenigde Staten zo'n 40.000 dollar zou moeten kosten en een actieradius van zo'n 400 kilometer moet kunnen halen, al eind 2021 in productie gaan. De heftigste Cybertruck-variant, de zogenoemde Tri-Motor met - jawel - drie elektromotoren - stond voor eind 2022 gepland. Die twee versies wisselen nu van productieplek en dat betekent dat de instapversie pas over een kleine drie jaar in productie gaat. Volgens Business Insider heeft Tesla geen verklaring gegeven voor de wissel. Mogelijk hoopt Tesla op een run op de prijziger Tri-Motor Cybertruck door deze als eerste beschikbaar te stellen en dat is natuurlijk goed voor de financiële afdeling van het merk.