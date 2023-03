Tesla gaat enorme fabriek in Mexico bouwen

Er lijkt geen rem op de groeiambities van Tesla's topman Elon Musk te zitten. Begin dit jaar stak het nog ruim €3,3 miljard in zijn Gigafactory in de Amerikaanse staat Nevada en nu is bekend geworden dat het merk nóg een gigantische fabriek in het vat heeft zitten. Die komt niet in de Verenigde Staten, Europa of China, maar in Mexico.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zegt dat Tesla in of nabij de stad Monterrey een nieuwe grote fabriek gaat neerzetten. Met de bouw van de fabriek zou een investering van bijna €5 miljard gemoeid zijn. Tesla heeft de plannen zelf nog niet naar buiten gebracht, maar mogelijk komt de fabrikant daar later vandaag nog mee. In de fabriek zou bij het productieproces van auto's gebruik gemaakt worden van gerecycled water. De Mexicaanse president zette eerder zelf nog vraagtekens bij de komst van een Tesla-fabriek in verband met een mogelijk watertekort in de regio.