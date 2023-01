Tesla steekt miljarden in nieuwe fabrieken

Tesla trekt weer een aantal miljarden uit de kast om in een productiefaciliteit te steken. Ditmaal investeert Tesla meer dan €3 miljard in twee nieuwe fabrieken.

Tesla meldt dat het omgerekend €3,3 miljard euro steekt in zijn Gigafactory in de Amerikaanse staat Nevada. Die enorme productiefaciliteit moet namelijk uitgebreid worden met twee nieuwe fabrieken. Tesla schroeft in Nevada geen auto's in elkaar, maar bouwt er onder meer accucellen, accupakketten en elektromotoren. Maar de fabrikant ziet ruimte voor meer. Na de in totaal €5,7 miljard die het al in zijn productiefaciliteit in Nevada heeft gestoken, stopt Tesla zijn Gigafactory nog eens €3,3 miljard toe.

Met die nieuwe investering wil Tesla zijn Gigafactory in Nevada uitbreiden met twee nieuwe fabrieken. In een daarvan wil het bedrijf op jaarbasis 100 GWh aan 4680-accucellen produceren. Dat is volgens het merk genoeg voor 1,5 miljoen auto's. Daarnaast stampt Tesla er een fabriek uit de grond waar het zijn Semi op grote schaal wil gaan produceren. De twee nieuwe fabrieken moeten samen 3.000 nieuwe banen creëren.