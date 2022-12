Tesla-eigenaar aangehouden na opladen aan lantaarnpaal

Met de hoge energiekosten is ook het rijden van een elektrische auto voor velen niet meer zo betaalbaar als het was. Nood breekt wet, dacht de bestuurder van een Tesla Model 3 in Oud-Beijerland kennelijk. De Model 3 werd door agenten aangetroffen langs de weg op een bedrijventerrein en was met een verlengsnoer verbonden aan het stroomkastje van een lantaarnpaal. Echt snel opladen is er dan niet bij, maar je hoeft er niet voor te betalen. Hoogst illegaal is het wel, uiteraard. De politie meldt op Instagram bij de foto's dan ook dat de eigenaar meegenomen is naar het bureau voor tekst en uitleg.

De kans is groot dat de eigenaar een fikse boete of andere straf boven het hoofd hangt voor deze actie. Je kunt voor 'elektriciteitsfraude' een boete tot wel €100.000 krijgen en er worden soms ook gevangenisstraffen tot maximaal vier jaar voor uitgedeeld, meldt het AD. Aangezien er waarschijnlijk geen sprake is van stelselmatig stroom aftappen, zal het waarschijnlijk niet zo'n vaart lopen, maar een dure laadsessie wordt het ongetwijfeld alsnog.

Foto's: Politie Basisteam Hoeksche-Waard op Instagram