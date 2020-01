Tesla eerste niet-Duitse regeringsvoertuig Duitsland

De Duitse regering kiest van oudsher louter voor auto's uit eigen land. Dat is niet geheel onbegrijpelijk. Nu hebben onze oosterburen echter voor het eerst 'over de grenzen' gewinkeld voor regeringsvoertuigen.

Franse overheidsfunctionarissen zitten achterin een Peugeot 508, Italianen in een Alfa Romeo Giulia en Duitse regeringsmedewerkers in een Audi A6. Althans, dat is wat je zo ongeveer verwacht. In Duitsland doorbreken ze echter de trend om voor eigen auto's te gaan. Voor het eerst in de geschiedenis heeft men in Berlijn de prijslijst van een niet-Duits merk erbij gepakt. Tesla krijgt de eer om auto's te gaan leveren voor de Duitse regering. Volgens AutoBild is er een lijst opgedoken waarop de aanbesteding is terug te vinden.

Het is niet helder om welke modellen het gaat, maar wel wordt duidelijk dat de keuze voortkomt uit een speciale luxe-wens die Duitse EV's niet kunnen vervullen: "Duitse merken leveren nog geen EV's met standkachel, dus daarom kijken we ook naar buitenlandse merken. De chauffeurs moeten namelijk vaak lang wachten, ook in de winter", reageert staatssecretaris Sabine Smentek in de Berliner Zeitung. Een andere staatssecretaris laat weten dat ook de actieradius meespeelt en het feit dat Tesla auto's gaat bouwen in de regio Berlijn. Volgend jaar zomer moet de fabriek nabij de Duitse hoofdstad opengaan.