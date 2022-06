Tesla Cybertruck volgens Space Campers: gekker, maar ook normaler

Het is zeer de vraag wanneer en of de Tesla Cybertruck ooit in Europa zal verschijnen. Wij zijn echter niet te beroerd om nog wat zout in de wonden van wie daarvan baalt te strooien: dit is de Cybertruck volgens Space Campers.

Space Campers houdt zich volgens spacecampers.com uitsluitend bezig met het product dat we hier zien. De Tesla Cybertruck-opbouw heeft dan ook geen aparte naam en is een camper-unit die bovenop de laadbak en het dak van Tesla’s buitenaards ogende Cybertruck wordt geplaatst. De elektrische pick-up wordt daar opvallend genoeg niet vreemder, maar optisch juist normaler van, omdat de daklijn door de toevoeging niet meer schuin afloopt.

Daarbij maakt het nog wel uit in welke uitvoering je de Space Campers-opbouw bestelt. In een van de carrosserie afwijkende kleur valt de originele schuine lijn immers alsnog op. Passend roestvrijstaal kan ook, maar kost wel 8.000 dollar extra. De basisprijs voor een ‘Space Camper’ is 24.000 dollar, ofwel 22.400 euro.

Voor dat geld krijg je een opbouw die niet alleen het uiterlijk van de Cybertruck transformeert, maar vooral ook zijn inzetbaarheid. De camper-unit laat zich vergelijken met het uitklapdak van compacte campers als de Volkwagen California. Wie het dak opent, krijgt ook hier een ‘slaapkamer’ achter wanden van tentdoek. De ‘verdieping’ waarop het bed is geplaatst, laat zich echter ook apart omhoog klappen. Dan ontstaat er ruimte voor andere activiteiten. Als accessoire is bijvoorbeeld een keukentje beschikbaar, maar er kan met een bureau ook een werkruimte worden gemaakt van de laadbak. Zelfs een badkamer inclusief douche is mogelijk, al gaat het dan wel om een flexibele ruimte naast de ‘truck’.

De opbouw weegt in de basis, dus zonder accessoires en in de versie die niet van rvs is, dik 210 kg. De verloren energie kan bij stilstand eventueel weer worden teruggewonnen met zonnepanelen, die op het dak worden geplaatst. Prijzen van de accessoires zijn er nog niet en dat is ook niet zo gek, want ook in de VS moet de eerste Cybertruck nog worden afgeleverd.