Terugroepactie Volvo wegens automatisch remsysteem

Het Automatic Emergency Brakesystem moet ervoor zorgen dat auto's uit zichzelf op de rem gaan staan als er plots een object voor de auto verschijnt. Vooral bij plotseling overstekende voetgangers of andere opdoemende obstakels kan dat net het verschil maken. Mits het werkt, dat dan weer wel. De RDW heeft sinds deze week een terugroepactie in haar terugroepregister staan, voor de Volvo's S60, V60, V60 Cross Country, S90, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60 en XC90. Bij al die modellen zou het AEB-systeem mogelijk niet naar behoren werken.

De RDW omschrijft het mankement als volgt: "Het Automatic Emergency Brakesystem werkt mogelijk niet zoals het is bedoeld in bepaalde situaties en bij bepaalde temperaturen. Het AEB-systeem remt de auto niet automatisch af zoals bedoeld in noodsituaties voor bepaalde objecten, voetgangers, en fietsers. Het Collision Warning-systeem zal in geval van voetgangers en fietsers wel het waarschuwingsgeluid en lichtindicatie aan de bestuurder geven en remondersteuning bieden." De eigenaren van de betreffende auto's worden volgens de rijksdienst middels een brief op de hoogte gesteld van de terugroepactie. Nieuwe software moet het probleem verhelpen.

Het is momenteel nog niet helder om hoeveel auto's het gaat in Nederland, maar het lijkt erop dat het de meest recente generatie van deze modellen betreft. Wereldwijd zijn naar verluidt bijna 750.000 auto's deel van de terugroepactie. AutoWeek is in afwachting van verdere verduidelijking vanuit Volvo Nederland.