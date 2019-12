Honda-CEO ziet nog weinig toekomst in EV’s

De transitie naar volledig elektrische auto’s begon bij hybride rijden, waar Japan via de Toyota Prius een pioniersrol in speelde. Ook Toyota’s landgenoot Honda was er vroeg bij met hybride auto’s, maar op EV-gebied doet Honda het beduidend rustiger aan. Met de Honda E zet het een belangrijke stap, een groot EV-offensief laat echter nog op zich wachten. Honda-CEO Takahiro Hachigo laat aan Automotive News weten dat Honda nog sceptisch is: “Ik geloof niet dat er een dramatische groei in de vraag naar auto’s met een accu komt. We moeten ons aan de verschillende regels wereldwijd houden, dus we moeten doorgaan met onderzoek en ontwikkeling, maar ik denk niet dat het snel de norm wordt.”

Als een grote pijnpunt van de EV noemt Hachigo de infrastructuur (voor het laden). Ook vraagt de Japanner zich hardop af of er überhaupt veel mensen zijn die oprecht op de EV zitten te wachten. De groeiende populariteit is voor de Honda-CEO nog niet overtuigend. Hij ziet voorlopig meer in hybride aandrijflijnen: “Ik geloof dat hybride auto’s een cruciale rol zullen spelen. Het doel is niet zo zeer om elektrisch te gaan rijden, maar om de brandstofefficiëntie te verbeteren. Wij geloven dat hybride voertuigen de juiste manier zijn om aan de veranderende milieuwetgeving te voldoen.”

Desondanks werkt Honda wel aan een volledig elektrisch modulair platform, dat halverwege de jaren ’20 klaar moet zijn. Tot die tijd kunnen we van Honda in ieder geval al wel elektrificatie van haar aanbod verwachten. Afgelopen najaar liet het merk weten dat per 2022 ieder model in Europa leverbaar moet zijn met elektrische ondersteuning en dat er tegen die tijd nog één volledig elektrisch model naast de Honda E bij komt.