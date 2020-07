Terugblik: Astra zit Golf op de hielen

Bij een terugblik op het nieuws van 20 juli 2010 komt een opvallende kop bovendrijven: 'Europese verkopen: Astra zit Golf op de hielen'. Je hoeft niet lang na te denken om te beseffen dat het er tegenwoordig anders voorstaat. In juli 2010 was de Astra J net uit en dat had een behoorlijke impuls in de verkopen tot gevolg. De Astra naderde de Golf (plaats 1) op plaats 4. Een opvallend goed resultaat voor Opel, de Astra sloeg duidelijk goed aan. Het zou echter ook een hoogtepunt blijven.

In de jaren die volgden zakte de Astra weer wat terug uit de top, terwijl de oudere Golf 6 in de bovenste regionen bleef staan. De komst van de Golf 7 maakte het er niet makkelijker op voor de directe concurrent uit hetzelfde land. Inmiddels zijn we twee generaties van de Golf verder dan in 2010 en één generatie Astra. De huidige Astra zorgde heel even voor een opleving, maar niet in dezelfde mate als z'n voorganger. De Golf staat (over het afgelopen halfjaar gezien) nog fier bovenaan de Europese verkoopcijfers. De Astra valt buiten de top 25.

De huidige Opel Astra is ook wel enigszins onder lastig gesternte verschenen. De auto werd nog ontwikkeld onder GM en kreeg bij de facelift nota bene nog nieuwe GM-krachtbronnen, terwijl Opel inmiddels al bij PSA hoorde. Met een nieuwe designtaal bij Opel, het EMP2-platform (dat de Astra onder andere gaat delen met de nieuwe Peugeot 308), nieuwere PSA-motoren én de komst van een elektrische Astra-e, kon het tij wel eens flink gaan keren. Met de Corsa doet Opel nog altijd goede zaken op de Europese markt, dus wie weet kan de nieuwe Astra met een redelijk vergelijkbaar recept wel weer terug klimmen richting de top.