Techart presenteert GTstreet RS

De Duitse tuner Techart neemt deze in elk opzicht buitenissige GTstreet RS mee naar de Autosalon van Genève, een op de vorige generatie 911 Turbo S gebaseerde auto die in een oplage van slechts tien stuks beschikbaar komt. De 580 pk en 700 Nm die die 3,8-liter grote geblazen zescilinder boxermotor mobiliseert, is onder andere dankzij nieuwe, grotere turbo's goed voor 770 pk en 920 Nm koppel. De 0-100-sprint is in een magere 2,5 tellen achter de rug. In 8,1 seconden staat een snelheid van 200 km/h op de klok. Het versnellen houdt niet op voordat het gevaarte een snelheid van 340 km/h heeft bereikt.

De GTstreet RS heeft een systeem waarmee de neus van de auto omhoog te brengen is, handig voor verkeersdrempels. De zwaar bespoilerde bonk primitieve oerkracht komt hand in hand met een op maat gemaakte helm en een mapje met een document waarmee volgens Techart de exclusiviteit, er komen er immers maar tien van, van de GTstreet RS wordt aangetoond. Nagenoeg alle uiterlijke aankleding, de lipjes, spoilers en andere extraatjes hebben volgens Techart daadwerkelijk een functie en zijn allemaal uit koolstofvezel vervaardigd. Het interieur is volgehangen met Alcantara én met wol. Dat laatste spul komen we maar zelden tegen, zeker niet in extreme scheurneuzen. Voor de complete ombouwkit vraagt Techart € 143.520... Daar moet je zelf een 911 Turbo S bij