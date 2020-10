Techart pakt Porsche 911 Turbo (992) subtiel aan

De nieuwe creatie van de tuner is subtiel te noemen als je kijkt naar wat Techart vorig jaar nog op de weg heeft gezet. Sterker nog, op de foto's van de tuner is de 992 Turbo S alleen voorzien van andere wielen en de sportuitlaat. Bij het persbericht zitten ook wat schetsen die laten zien hoe de bodykit er uiteindelijk uit moet komen te zien. De voorbumper is agressiever vormgegeven, met een splitter die verder naar voren lijkt te komen. Op de zijskirts zijn zogeheten airblades gemonteerd en de achterspoiler lijkt gewijzigd te zijn. Daar valt maar een klein deel van te zien, want Techart geeft het ontwerp van de achterzijde niet prijs. Volgens de tuner is er een diffuser gemonteerd met extra luchtuitlaten. Op de standaard 992 ziet dat er zo uit. Uiteraard kunnen aangepaste wielen in de vorm van vijfspaaks gesmede exemplaren niet ontbreken.

Wat betreft het vermogen laat de tuner ook nog niet het achterste van zijn tong zien. De GTstreet RS, die gebaseerd was op de 991 Turbo S, leverde 770 pk en 920 Nm koppel. De powerkit voor de 992 Turbo levert een vermogensboost van 60 pk en 100 Nm koppel op, waardoor de Turbo S uit komt op 710 pk en 900 Nm. Allerminst kinderachtige waarden, maar nog niet het hoogst haalbare. Overigens meldt Techart dat de powerkit is gekoppeld aan de geselecteerde rijmodus. Wanneer je in de Wet-modus rijdt, knijpt de ECU het beschikbare aanvullende vermogen. Voor wie meer lawaai uit zijn Elfer wil, monteert Techart desgewenst een sportuitlaat. Ook kan men de 911 met 15 tot 40 mm verlagen, met behoud van het liftsysteem op de vooras.

Hoeveel deze upgrades kosten, meldt de tuner niet. Uiteraard hangt het een en ander samen met de wensen van de klant. In het interieur kan er ook van alles aangepast worden, van de leersoorten tot de sierlijsten, het stuurwiel en de pedalen. Of je wacht tot de tuner met een nog heftigere variant van de 992 Turbo komt, dat kan natuurlijk ook.