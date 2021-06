Techart GTstreet R is extreme 911 met 800 pk

Porsche heeft in feite voor ieder wat wils in het aanbod van de 911. Voor een bloedsnelle en relatief comfortabele variant moet je bij de Turbo S zijn, wil je het circuit op dan biedt een GT3 (RS) soelaas. Combineer die twee varianten en voeg er nog een vleugje extremisme aan toe, dan krijg je de Techart GTstreet R.

De heftig bespoilerde GTstreet R was eerder al in camouflage-outfit gesnapt op straat. Wat we toen al voorspelden, blijkt nu te kloppen: de GTstreet R, gebaseerd op de 911 Turbo S, krijgt inderdaad 800 pk onder zijn spoiler. Het maximumkoppel bedraagt maar liefst 950 Nm. Techart heeft niet bijzonder veel nodig gehad om dat vermogen te bereiken. De zescilinder boxer heeft nieuwe turbo's en aangepaste software voor het motormanagement en de transmissie. That's it. Dankzij die extra bonk oerkracht knalt de GTstreet R door naar een topsnelheid van 350 km/h. De acceleratietijd vermeldt Techart niet, maar de standaard Turbo S heeft de 100 km/h al op de klok staan in 2,7 seconden. Waarschijnlijk kom je met de GTstreet R een aardig eind in het bijhouden van een Model S Plaid.

Naast de turbo's en de software monteert Techart een sportuitlaat met een kleppensysteem zodat de boxermotor beter van zich kan laten horen. 800 pk toch iets te veel van het goede? Dan kun je de aangepaste turbo's ook weglaten en genoegen nemen met 710 pk en 900 Nm koppel. Om al dat vermogen op de weg te houden beschikt de GTstreet R over het nodige spoilerwerk en koolstofvezel. In de voorbumper zitten grotere luchtinlaten en een aangepaste splitter, de spatborden zijn iets verbreed, waardoor de spoorbreedte voor met 30 mm toeneemt, en aan de achterzijde is een grote diffuser zichtbaar met twee meer naar het midden geplaatste uitlaten. De enorme achterspoiler is uiteraard niet te missen. Techart benadrukt dat de actieve aerodynamica van de Turbo S behouden blijft. Dat is bijvoorbeeld te zien in het centrale gedeelte van de achterspoiler, dat onder bepaalde omstandigheden omhoog komt.

Functioneel

Techart zette de GTstreet R in een windtunnel en kwam tot de conclusie dat de aerokit vier keer zoveel downforce genereert als een standaard 911 Turbo S. Daarnaast is de lift op de vooras bij 140 km/h 45 procent minder geworden. De upgrades zijn dus niet louter stylistisch van aard. Een ander opvallend stijlelement zijn de 'aero discs' op de gesmede wielen, die tevens moeten bijdragen aan een betere luchtgeleiding. Verder monteert Techart een schroefsetje en ligt de GTstreet R 15 tot 25 millimeter lager bij de grond. Je kunt ook alleen verlagingsveren bestellen.

In het interieur kun je als klant helemaal losgaan wat betreft de personalisatie. Techart behoudt hier de meer comfortabele inborst van de Turbo S, maar de tuner geeft aan dat het ook werkt aan een meer op het circuit gericht Clubsport-pakket. Het exemplaar op de foto's is gelardeerd met een ruitpatroon, Alcantara, veel koolstofvezel en gele details. Uiteraard mogen GTstreet R-logo's niet ontbreken. Techart bouwt slechts 87 exemplaren van deze Turbo S op steroïden. Ieder exemplaar is individueel genummerd met een plaquette op het dashboard.

De prijs van de ombouw naar een GTstreet R bedraagt minimaal € 73.000, exclusief belastingen. Die prijs gaat uiteraard omhoog naargelang de gekozen opties. Ohja, en je moet zelf nog even een 911 Turbo S aanleveren à € 279.824.